«Выхолащивание и перебор»: Нарколог раскритиковал уроки трезвости для школьников
Будет почти невозможно найти столько грамотного контента, чтобы не выхолащивать идею, отметил в эфире НСН Руслан Исаев.
Введение в школах и вузах еженедельных уроков трезвости и собриологии будет перебором, они только навредят профилактической работе, заявил президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне депутат Николай Бурляев заявил, что для борьбы с пагубным влиянием алкоголя на молодежь разработан законопроект, предполагающий введение в школах уроков трезвости, а в вузах — предмета собриология (наука об отрезвлении общества ред. – НСН). Руслан Исаев высказался против подобных инициатив.
«Если мы говорим о какой-то профилактической работе, то уже есть так называемые уроки трезвости. Они несколько лет были успешно апробированы. Есть движение «Трезвая Россия». У них есть цикл фильмов для подростков и для детей. Показали в год два фильма: это нормально емко, это работает. А если мы говорим о внедрении еженедельных уроков, это конечно перебор. Не понятно, где и кто найдет столько контента, нормального и грамотного, чтобы не выхолащивать эту идею. То же самое можно сказать о собриологии. Это какой-то полумифический предмет», - сказал Исаев.
По его словам, употребление алкоголя среди молодых возрастных групп снизилось более, чем на 25% за последние 10 лет. При этом Исаев указал, что сегодня среди молодых людей остро стоит вопрос именно о наркотической зависимости.
«Последние 10 лет уровень потребления алкоголя неуклонно снижается. Было принято масса законов, а также ограничений продажи алкоголя. Употребление алкоголя официально снизилось на 20-25% среди всех возрастных групп. Однако, как показывает детальный анализ, в молодых возрастных категориях он еще больше снижается. Основная проблема сейчас с людьми, которым за 25 и за 30 лет. Если мы берем подростков, то вопрос более остро стоит о наркотической зависимости, которая не так хорошо падает, а иногда и показывает отдельный рост по регионам», - отметил он.
Также нарколог подчеркнул, что среди молодежи нужно пропагандировать ведение здорового образа жизни, а не указывать на то, что алкоголь – это плохо и ужасно.
«Если мы говорим о лечении и профилактике, то в юных возрастных категориях профилактика и пропаганда работает именно позитивная. То есть, не говорить, что алкоголь – это плохо и ужасно, что ты умрешь и не устроишься в жизни. А позитивная в плане пропаганды ЗОЖ, расширения кругозора, развития ребенка и так далее. Это гораздо более эффективно», - резюмировал Исаев.
Ранее в Минздраве заявили о готовности проработать вопрос увеличения минимального возраста продажи алкоголя для снижения потребления спиртного в России. Кроме того, ведомство допускает установление дополнительных запретов в сфере рекламы, увеличение административных санкций за пропаганду и потребление спиртного.
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