«Выхолащивание и перебор»: Нарколог раскритиковал уроки трезвости для школьников

Накануне депутат Николай Бурляев заявил, что для борьбы с пагубным влиянием алкоголя на молодежь разработан законопроект, предполагающий введение в школах уроков трезвости, а в вузах — предмета собриология (наука об отрезвлении общества ред. – НСН). Руслан Исаев высказался против подобных инициатив.

«Если мы говорим о какой-то профилактической работе, то уже есть так называемые уроки трезвости. Они несколько лет были успешно апробированы. Есть движение «Трезвая Россия». У них есть цикл фильмов для подростков и для детей. Показали в год два фильма: это нормально емко, это работает. А если мы говорим о внедрении еженедельных уроков, это конечно перебор. Не понятно, где и кто найдет столько контента, нормального и грамотного, чтобы не выхолащивать эту идею. То же самое можно сказать о собриологии. Это какой-то полумифический предмет», - сказал Исаев.