Трамп подал иск к BBC на 10 млрд долларов

Судиться с британской медиакорпорацией американский лидер решил из-за отредактированной записи его речи в документальном фильме. Из-за монтажа складывалось впечатление, что Трамп в своем выступлении 6 января 2021 года призывал протестующих штурмовать Капитолий и «сражаться изо всех сил». Слова о том, что протест должен быть мирным, вырезали.

Адвокаты главы Белого дома настаивают на том, BBC «умышленно, злонамеренно и обманным образом исказила его речь». За это Трамп потребовал компенсацию в размере 10 млрд долларов.

Отмечается, что британские телевизионщики уже извинились перед американским лидером, однако отвергли любые обвинения в клевете.

Ранее Трамп заявил, что подал иск к The New York Times на 15 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

