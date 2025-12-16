Трамп подал иск к BBC на 10 млрд долларов
Президент США Дональд Трамп обратился в суд с иском против британской телерадиокомпании BBC, которую обвинил её в клевете. Об этом сообщает RT.
Судиться с британской медиакорпорацией американский лидер решил из-за отредактированной записи его речи в документальном фильме. Из-за монтажа складывалось впечатление, что Трамп в своем выступлении 6 января 2021 года призывал протестующих штурмовать Капитолий и «сражаться изо всех сил». Слова о том, что протест должен быть мирным, вырезали.
Адвокаты главы Белого дома настаивают на том, BBC «умышленно, злонамеренно и обманным образом исказила его речь». За это Трамп потребовал компенсацию в размере 10 млрд долларов.
Отмечается, что британские телевизионщики уже извинились перед американским лидером, однако отвергли любые обвинения в клевете.
Ранее Трамп заявил, что подал иск к The New York Times на 15 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
