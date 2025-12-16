Крупная промышленность, стройка, логистика, рабочие и инженерные специальности получат прибавку к зарплате в районе 15%, а высокотехнологичные и оборонные производства – до 20%, рассказал НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

В 2026 году российских работников большинства отраслей экономики ждет небольшое повышение зарплаты наряду с ростом рабочей нагрузки, пишет «Коммерсант». Повышение зарплат запланировали большинство (83%) компаний — в основном на 5–10%, реже на 10–20%. Мурадян назвал отрасли, где будет максимальное и минимальное повышение.