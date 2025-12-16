Россиянам рассказали, в каких отраслях повысят зарплату в 2026 году
Бюджетники, административный персонал, «офисный средний класс» в стагнирующих отраслях могут не рассчитывать на повышение, несмотря на дефицит кадров, заявил НСН Гарри Мурадян.
Крупная промышленность, стройка, логистика, рабочие и инженерные специальности получат прибавку к зарплате в районе 15%, а высокотехнологичные и оборонные производства – до 20%, рассказал НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
В 2026 году российских работников большинства отраслей экономики ждет небольшое повышение зарплаты наряду с ростом рабочей нагрузки, пишет «Коммерсант». Повышение зарплат запланировали большинство (83%) компаний — в основном на 5–10%, реже на 10–20%. Мурадян назвал отрасли, где будет максимальное и минимальное повышение.
«Можно выделить отрасли, где почти на 100% будет повышение зарплаты. Это крупная промышленность, стройка, логистика, рабочие и инженерные специальности. Здесь сохраняется кадровый голод, поэтому компании закладывают прибавку выше средней, часто в коридоре 8–15% по отдельным категориям. Также IT и высокотехнологичные и оборонные производства. Здесь для узких специалистов (ИИ, кибербезопасность, разработчики, инженеры в ВПК) возможны двузначные индексации, в отдельных нишах 10–20% и выше, чтобы удержать людей от перехода к конкурентам», - рассказал он.
Также компании вынуждены поднимать зарплаты работникам розницы на фоне дефицита рук.
«Можно выделить розницу, логистических операторов и массовый сервис. Здесь много «дефицитных рук» на линейных позициях, поэтому даже при сдержанном росте фондов оплаты труда бизнес вынужден подтягивать оклады хотя бы на уровне инфляции, часто через смешанные схемы (оклад + бонус). Отдельно идет МРОТ: его рост более чем на 20% в 2026 году автоматически потянет вверх низкооплачиваемые позиции в регионах, в части промышленности и услуг», - отметил Мурадян.
А вот бюджетную сферу, по его словам, повышения не ждут, несмотря на тот же дефицит кадров.
«Кто у нас, скорее всего, ничего не получит? Бюджетная сфера: образование, культура, часть медицины. Для них уже сейчас прогнозируют минимальные или символические повышения, сильно отстающие от рынка и инфляции. Надо понимать, что здесь все упирается в госбюджет, а не в дефицит кадров. Административный персонал, «офисный средний класс» в стагнирующих отраслях (части строительства, производства, металлообработки, отдельных услуг) также не ждет прироста в зарплате», - пояснил собеседник НСН.
Ранее заместитель GR-директора «Авито» Павел Тихонов рассказал в пресс-центре НСН о том, что российская молодежь хочет в среднем получать 56 тысяч рублей в месяц, соискатели же готовы конкурировать за юных специалистов.
