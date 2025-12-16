Напавший на школу в Одинцово признал вину
16 декабря 202514:50
Подросток, напавший с ножом на школу в Одинцово, признал вину в преступлении. Об этом сообщает RT.
«Допрос идёт. По предварительным данным, вину признаёт», - рассказала представитель ГСУ СК по Подмосковью Ольга Врадий.
Она добавила, что следователи приступили к осмотру школы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что нападение на школу в Одинцово, в результате которого погиб 11-летний школьник, является ужасной и запредельной жестокостью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
