Лурье потребовала принудительно выселить Долину

Отмечается, что в иске Лурье говорится о том, что сделка по продаже квартиры была закрыта, продавец получил деньги в полном объёме, а право собственности была переоформлено на покупателя согласно действующим законам.

«Требования об освобождении жилплощади выполнены не были, Лурье... просила обеспечить выселение принудительно», — указал судья.

Ранее Долина в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале заявила, что намерена отдать Лурье деньги, полученные от неё за квартиру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

