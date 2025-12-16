Лурье потребовала принудительно выселить Долину

Полина Лурье потребовала принудительно выселить народную артистку РФ Ларису Долину из квартиры, которую она у неё приобрела. Как пишет RT, об этом сообщил судья, который зачитывал исковые материалы во время проходящего в Верховном суде заседания по спору о жилье.

СМИ: За покупательницу квартиры Долиной вступилась ассоциация юристов

Отмечается, что в иске Лурье говорится о том, что сделка по продаже квартиры была закрыта, продавец получил деньги в полном объёме, а право собственности была переоформлено на покупателя согласно действующим законам.

«Требования об освобождении жилплощади выполнены не были, Лурье... просила обеспечить выселение принудительно», — указал судья.

Ранее Долина в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале заявила, что намерена отдать Лурье деньги, полученные от неё за квартиру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
ТЕГИ:Верховный Суд РФИскПевицаКвартира

Горячие новости

Все новости

партнеры