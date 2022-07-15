«Аномалии и потрясения!»: Россияне летом перешли на водку

Рост потребления водки россиянами связан с дефицитом других крепких напитков и стрессом, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин.

По данным НСЗПП, в июне уровень продаж водки вырос на 10,6% по сравнению с первым месяцем лета прошлого года. За первое полугодие рост продаж водки составил 7,5%.