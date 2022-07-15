«Аномалии и потрясения!»: Россияне летом перешли на водку
Водка является для россиян «самым дешевым градусом», при этом бармены стали заменять ей в коктейлях ром и текилу, сказал в эфире НСН Павел Шапкин.
Рост потребления водки россиянами связан с дефицитом других крепких напитков и стрессом, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин.
По данным НСЗПП, в июне уровень продаж водки вырос на 10,6% по сравнению с первым месяцем лета прошлого года. За первое полугодие рост продаж водки составил 7,5%.
«На рынке аномальная ситуация, ушло достаточно много поставщиков. Например, импорт водки по итогам первого полугодия составил около 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ушла фирменная крепкая алкогольная продукция, ром, текила, виски, коньяк. Бармены стали использовать водку в коктейлях вместо других крепких напитков. Во-вторых, это получается "самый дешевый градус". Плюс в условиях потрясений люди переходят на крепкие напитки», - сказал Шапкин.
Потребление коньяка россиянами увеличилось в июне на 8,9%, однако это не удивило главу НСЗПП.
«Что касается коньяка, происходит перераспределение спроса в пользу российской продукции. Во-вторых, у нас стало активно развиваться производство коньяка и спрос на него устойчиво растет последние лет десять. Это то, что находится в тренде, здесь ничего аномального нет», - пояснил он.
Вместе с тем, Шапкин отметил, что летом в жару люди традиционно пьют меньше водки.
«Летом традиционно меньше продаются крепкие напитки, больше продается слабоалкогольных, вин и пива. Идет перераспределение спроса, потому что водку тяжело пить на жаре. Если сравнивать год к году, будет рост, если месяц к месяцу – замедление темпов продаж водки летом по сравнению с весной», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз говорил НСН, что премиальный крепкий алкоголь может исчезнуть из России к концу лета, однако 90% людей этого не заметит.
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