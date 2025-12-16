«Засиделся в туалете»: Россиянам объяснили, как избежать увольнения за «био-брейки»
Отсутствовать на работе нельзя больше четырех часов в день, при этом за «медицинское» увольнение можно получить компенсацию, сказал в эфире НСН Александр Южалин.
Медицинская справка может спасти прогульщиков от увольнения, однако четырехчасовое отсутствие на рабочем месте грозит «плохой статьей», объяснил в интервью НСН директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин.
Ранее стало известно, что в Китае уволили инженера, часто ходившего в туалет. За месяц он 14 раз отлучался в уборную на длительное время, самый большой «био-брейк» длился четыре часа. При этом мужчине удалось отсудить у компании $ 4,2 тыс. Южалин рассказал, возможно ли такое в России.
«Работодатель по своей инициативе может уволить работника в случае грубого нарушения трудовой дисциплины. В числе таких нарушений и прогул - отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение четырех часов либо в течение всего рабочего дня. Эта статья довольно плохая для работника и может негативно сказаться на следующем трудоустройстве. Если у работника будет справка от врача, подтверждающая уважительность отсутствия на рабочем месте, даже если его решат уволить, суд, скорее всего, встанет на сторону работника и признает увольнение незаконным. Поэтому работодатели, как правило, не увольняют таких работников за прогул, а стараются как-то иначе решить вопрос», - отметил эксперт.
По его словам, если сотрудник не может выполнять работу по медицинским противопоказаниям, его уволят, но с компенсацией.
«Трудовой кодекс предусматривает ситуацию, когда у работника есть медицинские противопоказания, по которым он не может выполнять работу временно или постоянно. В этом случае работодатель может по заявлению работника временно перевести его на другую работу, а если другой работы нет, то работодатель может расторгнуть трудовой договор. Но здесь уже не вина работника. В этом случае он, к сожалению, тоже увольняется, но при этом закон предусматривает, что такому работнику должны выплатить выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка», - заключил собеседник НСН.
Соавтор проекта правительства Москвы «Мои документы — мой искренний сервис» Максим Недякин ранее сообщил на пресс-конференции в НСН, что 70% зумеров готовы сменить работу, если она «не соответствует их ценностям».
