«Мертвые площадки»: Молодым блогерам не дают раскрутиться на Rutube и VK Видео
Начинающим блогерам нужно продолжать выкладывать видео на YouTube, чтобы раскрутиться – видеохостинг довел до совершенства алгоритм рекомендаций, отметил в эфире НСН Евгений Баженов.
Ни одна из российских площадок не дает молодым блогерам раскрутиться, монетизация Rutube и VK Видео может сыграть в плюс только крупным инфлюенсерам, заявил российский блогер, кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) в разговоре с НСН.
Ранее Rutube сообщил, что запускает принципиально новую монетизацию. В свою очередь платформа VK Видео представила новую программу монетизации – с ней авторы получат до 80% дохода платформы от показа рекламы. Видеоплатформа NUUM также объявила о запуске нового инструмента монетизации для блогеров – «Единый оффер». Отмечалось, что он позволит авторам вернуть уровень заработка от партнерской программы на NUUM до уровня монетизации от YouTube 2021 года.
«У крупных блогеров есть какие-то варианты – переходить, не переходить (на другие платформы - ред. НСН). Считаю, что все отечественные площадки, к сожалению, мертвые. VK убила нынешняя администрация, замечательный был сервис, сейчас уже нет. Тем не менее, крупным блогерам, если они переходят на какие-то из площадок, монетизация будет давать какой-то плюс… Но это ничего не значит для молодых блогеров. То есть, если человек хочет стать блогером, делает какой-то контент, есть монетизация или нет монетизации на отечественных платформах, его это не колышет. Ему главное раскрутиться, как-то поднять аудиторию... И ни одна отечественная площадка этого сделать не позволяет», – сказал Баженов.
Он отметил, что молодым блогерам нужно продолжать выкладывать видео на YouTube, чтобы раскрутиться. Баженов указал, что видеохостинг довел до совершенства алгоритм рекомендаций.
«Я не знаю ни одного блогера, который раскрутился бы за счет VK, Rutube и раскрутится. Сейчас есть смысл продолжать молодым уж точно блогерам выкладывать на YouTube, потому что он алгоритмы довел уже не знаю до какого состояния… Мне рекомендуют ролики с каналов, у которых 700 подписчиков и мне ролик интересен, потому что алгоритм знает, что я смотрю и он подсказывает вот эти вот ролики. К сожалению, на отечественных платформах этого нет, значит молодым блогерам туда не стоит соваться, они не появятся. А если на платформе не появляются новые блогеры, нет обновления крови, значит, это банально телевизор. Это, наверное, имитация YouTube, нежели сам YouTube», – добавил собеседник НСН.
В середине августа Rutube сообщил, что видеохостинг вышел на дневную аудиторию в 9 млн человек, в июле этот показатель составлял 4 млн. Отмечалось, что ежедневный прирост новых пользователей составляет более 500 тысяч человек.
Ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в разговоре с НСН заявил, что порядка 100 российских аналогов YouTube провалились: выигрывают лишь те видеоплатформы, которые имеют востребованный контент и хорошую систему рекомендаций, передает «Радиоточка НСН».
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