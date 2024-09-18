«Мертвые площадки»: Молодым блогерам не дают раскрутиться на Rutube и VK Видео

Ни одна из российских площадок не дает молодым блогерам раскрутиться, монетизация Rutube и VK Видео может сыграть в плюс только крупным инфлюенсерам, заявил российский блогер, кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) в разговоре с НСН.

Ранее Rutube сообщил, что запускает принципиально новую монетизацию. В свою очередь платформа VK Видео представила новую программу монетизации – с ней авторы получат до 80% дохода платформы от показа рекламы. Видеоплатформа NUUM также объявила о запуске нового инструмента монетизации для блогеров – «Единый оффер». Отмечалось, что он позволит авторам вернуть уровень заработка от партнерской программы на NUUM до уровня монетизации от YouTube 2021 года.