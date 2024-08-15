RuTube представил быстрый перенос контента с YouTube

Уточняется, что в разделе «Настройка канала» в студии Rutube появилось отдельное поле для включения импортирования видео с другой площадки. Автору достаточно подтвердить факт владения каналом, добавив уникальный проверочный код в описание своего канала на YouTube.

Перенос видео сохранит качество, а также оставит неизменным название, описание, обложку и дату размещения на другой площадке. Для корректной работы опции ролик не должен быть приватным. Размер одного видео также должен составлять не более 25 гигабайт длительность должна быть не более 5 часов.

Ранее ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук заявил «Радиоточке НСН», что большая часть создателей видеоконтента не намерена переходить с YouTube на альтернативную площадку, и полная отмена монетизации рекламы не повлияет на решение блогеров.

