RuTube представил быстрый перенос контента с YouTube
Rutube представил функцию переноса контента с YouTube, которая позволит единовременно загрузить до двух тысяч видео, сообщили в пресс-службе видеохостинга.
Уточняется, что в разделе «Настройка канала» в студии Rutube появилось отдельное поле для включения импортирования видео с другой площадки. Автору достаточно подтвердить факт владения каналом, добавив уникальный проверочный код в описание своего канала на YouTube.
Перенос видео сохранит качество, а также оставит неизменным название, описание, обложку и дату размещения на другой площадке. Для корректной работы опции ролик не должен быть приватным. Размер одного видео также должен составлять не более 25 гигабайт длительность должна быть не более 5 часов.
Ранее ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук заявил «Радиоточке НСН», что большая часть создателей видеоконтента не намерена переходить с YouTube на альтернативную площадку, и полная отмена монетизации рекламы не повлияет на решение блогеров.
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