«Инвестиции и контент»: Порядка 100 российских аналогов YouTube провалились
Платформы Rutube, «Дзен» и VK Видео развиваются и смогут кратно нарастить аудиторию, если предложат качественно новый подход, отметил в эфире НСН Арсений Щельцин.
Порядка 100 российских аналогов YouTube провалились: выигрывают лишь те видеоплатформы, которые имеют востребованный контент и хорошую систему рекомендаций, заявил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что запущенный в конце 2023 года российский аналог YouTube, сервис NUUM к настоящему моменту собрал уже шесть-семь миллионов зрителей и порядка 80 тысяч активных авторов. Больших имен на площадке пока нет, однако есть авторы, которые поднялись с нуля до тысяч просмотров. Щельцин отметил, что в России на сегодняшний день есть только три качественные платформы на замену YouTube.
«Таких платформ было не меньше 100 в России. И провалиться очень просто, начиная от количества инвестиций, которые требуются в софт, в железо и в поддержание этого железа, потому что очень долго этот проект будет в минусах. Чтобы окупить его с рекламы, должно быть большое количество пользователей. Чтобы было большое количество пользователей, нужен большой ассортимент. А чтобы был большой ассортимент, нужно много вливаний в инфраструктуру... И, конечно, большое количество платформ не стрельнули. У разных платформ была разная бизнес-модель: кто-то ориентировался на легальный контент, кто-то на нелегальный контент, кто-то на авторский тематический контент», – сказал Щельцин.
По его словам, выигрывают лишь те видеоплатформы, которые имеют востребованный контент и хорошую систему рекомендаций.
«В итоге, к сожалению, практика такова, что выигрывают те, у кого больше контента реально востребованного, который нужен пользователю, а не тот, который считает какой-то продюсерский коллектив, что он им нужен. И, соответственно, те платформы, которые имеют хорошие системы рекомендации к последующим видео. Потому что если приходит человек, смотрит видеоролик и уходит, это для платформы нерентабельно», – указал собеседник НСН.
Щельцин отметил, что сегодня активно развиваются Rutube, «Дзен» и VK Видео. По его словам, эти платформы смогут кратно нарастить аудиторию, если предложат «качественно новый подход».
«Из аналогов, которые запущены и развиваются активно, это, конечно Rutube, «Дзен» и VK Видео. В первую очередь такие платформы смогут забирать аудиторию, если они предложат качественно новый подход в отличие от YouTube. То есть у того же YouTube есть уникальное качество – это количество контента для русскоязычной аудитории. Это, соответственно, и переведенный зарубежный контент, и авторы, которые работают на Россию, но проживают не в России, и российские авторы, которые десятки лет публикуются именно на этой платформе и у них есть там своя аудитория и свои возможности», – добавил он.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко заявил НСН, что сервисы RuTube и «Платформа», скорее всего, не смогут стать полноценными аналогами YouTube, а аудитория последнего растворится в нескольких видеосервисах по аналогии с Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), передает «Радиоточка НСН».
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