«Инвестиции и контент»: Порядка 100 российских аналогов YouTube провалились

Порядка 100 российских аналогов YouTube провалились: выигрывают лишь те видеоплатформы, которые имеют востребованный контент и хорошую систему рекомендаций, заявил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что запущенный в конце 2023 года российский аналог YouTube, сервис NUUM к настоящему моменту собрал уже шесть-семь миллионов зрителей и порядка 80 тысяч активных авторов. Больших имен на площадке пока нет, однако есть авторы, которые поднялись с нуля до тысяч просмотров. Щельцин отметил, что в России на сегодняшний день есть только три качественные платформы на замену YouTube.