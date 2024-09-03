«Контент залетает»: Аналог YouTube NUUM собрал уже 7 миллионов зрителей
Больших имен на площадке пока нет, но есть авторы, которые поднялись с нуля до тысяч просмотров, отметила в эфире НСН гендиректор NUUM Наталья Братчикова.
Запущенный в конце 2023 года российский аналог YouTube, видеосервис NUUM к настоящему моменту собрал уже шесть-семь миллионов зрителей и порядка 80 тысяч активных авторов, рассказала корреспонденту НСН гендиректор NUUM Наталья Братчикова на полях Восточного экономического форума.
«На сегодняшний день это примерно шесть-семь миллионов зрителей и порядка 80 тысяч активных авторов. При этом кумулятивно с начала запуска платформы это порядка 200 тысяч авторов. Люди регистрируются, попробуют производить контент. Многие из них никогда этого не делали, у кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Контент залетает. При этом, что важно, мы фокусируемся на том, что у нас не менее 50% креативов, с которыми мы продвигаем платформу, это исключительно авторский контент непосредственно с платформы. То есть, это не просто снятые материалы, снятые рекламные кампании, а это порядка 30 UGC-роликов, которые мы распространяем перформансом по интернету, Telegram и другим соцмедиа», – сказала Братчикова.
По ее словам, больших имен на площадке пока нет, но есть авторы, которые поднялись с нуля до тысяч просмотров.
«Я не могу сказать, что какие-то есть большие имена. Есть значимые для нас креаторы, которые действительно с нуля поднялись до таких тысячных просмотров. Мы гордимся, что мы продвигаем и региональные группы», – указала собеседница НСН.
Братчикова отметила, что бизнес-модель видеосервиса настроена на то, чтобы автор зарабатывал вместе с платформой.
«Дальнейшие наши действия в основном будут направлены на то, чтобы работать с блогерами различного уровня. Первая аудитория, на которой мы фокусируемся, это именно авторы, причем авторы всех категорий: от самых малышей, которых мы инициируем в блогерскую профессию, до больших амбассадоров и инфлюенсеров. Мы не платим гонорары, у нас нет блогеров на контрактах просто из-за присутствия на платформе. Вся наша бизнес-модель и бизнес-кейс настроены на то, что автор зарабатывает вместе с платформой. При этом, с другой стороны, мы не настаиваем на эксклюзивах. Мы всячески способствуем развитию соцмедиа форматов и при этом не запрещаем авторам работать с другими платформами, в том числе с нашим контентом», – резюмировала она.
NUUM – пользовательская видеоплатформа с возможностью проведения стримов, загрузки и просмотра видео в горизонтальном и вертикальном форматах. NUUM доступен в web-версии для десктопов и мобильных устройств, а также в магазинах приложений, передает «Радиоточка НСН».
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