Медведев призвал россиян «получать удовольствие» от самоизоляции дома

Бывший премьер-министр, ныне заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев считает, что россиянам следует находить позитив в условиях самоизоляции на дому.

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В частности, следует «получать удовольствие» от общения с близкими и чтения книг, просмотра фильмов и всего, что окружает в домашних условиях, заявил он в интервью РИА Новости, прошедшем в формате видеосвязи.

Ранее Медведев поддержал жёсткие меры властей РФ в рамках борьбы с распространением коронавируса и отметил, что изоляция необходима.

Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в эфире НСН ещё в начале апреля говорил, что у россиян на самоизоляции быстро закончатся деньги, так как у 65% россиян нет никакой заначки. Он призвал власти ввести прямые выплаты для граждан. Сегодня председатель ЦБ Эльвира Набиуллина высказала мнение, что раздача так называемых вертолётных денег в России сейчас неактуальна.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:Дмитрий МедведевсамоизоляцияКоронавирус
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