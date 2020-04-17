Набиуллина высказалась против раздачи «вертолётных денег» россиянам
Прямая адресная поддержка россиян, финансово пострадавших из-за пандемии коронавируса, нужна, но не стоит путать прямые выплаты с вертолётными деньгами, заявил председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Адресную поддержку оказывает правительство, увеличивая пособия по безработице и выдавая компания гранты на зарплаты, объяснила глава ЦБ. «Вертолётные деньги» - инструмент кредитно-денежной политики, который связывают с ЦБ, но для России он «совершенно неактуален», приводит заявление Набиуллиной Znak.com. По её мнению, в нынешних условиях в них нет необходимости.
Понятие «вертолётные деньги» предложил экономист Мидтон Фридман, отмечавший, что центральные банки всегда могут увеличить денежную массу, печатая банкноты. Стимулировать экономическую активность можно, раздавая эти деньги напрямую домохозяйствам, словно разбрасывая с вертолёта, объяснял экономист.
В условиях пандемии коронавируса такие выплаты начали в США. Ряд экономистов призвал власти РФ также призвал раздать деньги россиянам.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
32 008+4 070 / сут.
Умерли
273+41 / сут.
Выздоровели
2 590+286 / сут.
- Медведев допустил ужесточение мер в связи с коронавирусом
- Госдума ограничила работу «наливаек» в многоквартирных домах
- В Петербурге коронавирусом заболели больше сотни медиков
- Работающим пенсионерам выдадут электронные больничные на 20-30 апреля
- Аршавин выбрал победителя баттла между Уткиным и Соловьевым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru