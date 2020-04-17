Набиуллина высказалась против раздачи «вертолётных денег» россиянам

Прямая адресная поддержка россиян, финансово пострадавших из-за пандемии коронавируса, нужна, но не стоит путать прямые выплаты с вертолётными деньгами, заявил председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Экономисты предлагают раздать россиянам деньги. Но этого не случится

Адресную поддержку оказывает правительство, увеличивая пособия по безработице и выдавая компания гранты на зарплаты, объяснила глава ЦБ. «Вертолётные деньги» - инструмент кредитно-денежной политики, который связывают с ЦБ, но для России он «совершенно неактуален», приводит заявление Набиуллиной Znak.com. По её мнению, в нынешних условиях в них нет необходимости.

Понятие «вертолётные деньги» предложил экономист Мидтон Фридман, отмечавший, что центральные банки всегда могут увеличить денежную массу, печатая банкноты. Стимулировать экономическую активность можно, раздавая эти деньги напрямую домохозяйствам, словно разбрасывая с вертолёта, объяснял экономист.

В условиях пандемии коронавируса такие выплаты начали в США. Ряд экономистов призвал власти РФ также призвал раздать деньги россиянам.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДеньгиЦентробанк
Получайте свежие материалы на почту

Каждый вечер мы присылаем дайджест актуальных новостей. Вы всегда сможете отписаться от рассылки.

Горячие новости

Все новости

партнеры