Психологи рассказали, как не сорваться с режима самоизоляции
Клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова в эфире НСН напомнила, что многие знакомы с ситуацией долгого пребывания дома.
Игнорирование режима самоизоляции жителями России может привести ко второй волне заражения в стране. Такое опасение высказал главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. Он также отметил, что ситуация с COVID-19 остается напряженно-стабильной, и точно сказать, когда в России наступит пик заболеваемости, нельзя.
Клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова в эфире НСН напомнила, что людям и в обычных условиях иногда приходится вынужденно находится дома и выдержать это может каждый.
«Конечно, несколько недель взаперти может выдержать любой. И мы видим такие примеры, когда люди просто заболевают. Допустим, моя мама не так давно ломала ногу, и полтора месяца без всякого коронавируса провела дома в виду отсутствия возможности оттуда выбираться. И такие ситуации случаются у многих людей. В "мирное" время мы видим такое у матерей в декрете, к примеру. Для того, чтобы как-то себе облегчить жизнь в подобной ситуации, важно находить некую структуру жизни, расписание, особенно тем, кто сейчас потерял работу. Потому что те, кто на удаленке, у них есть все равно рабочий график и режим. А те люди, кто был вынужден свою работу прервать, оказались в незнакомой ситуации, и это может очень сильно дезориентировать. Поэтому важно, насколько возможно, но эту структуру установить», – говорит специалист.
Эксперт также перечислила элементы, которые обязательно должны быть в режиме каждого россиянина на самоизоляции.
«Нужно составить расписание дня, которое будет включать некое движение, физическую активность. Многие спортивные центры и индивидуальные тренеры сейчас проводят свои занятия в режиме онлайн бесплатно. Минимум полчаса в день каких-то упражнений, с точки зрения психологии, не важно каких именно, но эти упражнения должны быть, важно продолжать насыщать кровь кислородом. В этот режим также должно входить нормальное расписание еды. Здесь не вопрос набора лишнего веса или эстетики, здесь вопрос опять же психического состояния человека. Если люди начинают питаться быстрыми углеводами, это плохо сказывается на работе мозга, на утомляемости. Еще важен нормальный отход ко сну. Психологи, сомнологи, врачи давно говорят, что здоровому взрослому человеку нужно 7-9 часов сна и, желательно, в темное время суток. А обилие бесплатных сериалов, обсуждений в интернете сейчас очень способствуют сбою режима. В общем, нужно соблюдать простые правила. Еще советую чаще проветривать помещение, не переедать на ночь, не брать в постель гаджеты, или, как минимум, переключать их в ночной режим. Это важные точки для сохранения здоровья, в том числе психического», – советует она.
При этом психолог не отрицает, что сбавить привычные обороты активности человеку необходимо. И это, по ее словам, естественно, так как все мы находимся сейчас в стрессовой ситуации, каждый по разным причинам.
«У нас много появилось свободного времени. И решение, чем себя занять, здесь с психологической точки зрения, есть несколько важных моментов. Во-первых, человеку важно отдыхать. Это рекомендация для тех, у кого сейчас сохранилась работа. Очень важно не забывать отдыхать и разграничивать пространство. Переутомляемость ведет к снижению эффективности. Для тех же, у кого пропала работа, важно сохранять разумную занятость. Нужно давать своему мозгу нагрузку. Бесцельное существование приводит к психологическим сложностям, так как у человека возникает ощущение бессмысленности того, что происходит. Может возникать чувство вины, из-за того, что он не делает ничего важного. Если нет работы, надо найти пути развития. При этом, не надо строить планы, что вы выучите пять иностранных языков и приведете себя в идеальную форму, оценивайте свои реальные силы. Помните, что мы все находимся в стрессе, а когда у человека стресс, у него меньше сил. Можно снизить обороты, но главное, заботиться о себе», – объясняет Ошемкова.
Ранее клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова в эфире НСН посоветовала остающимся дома россиянам отвлекаться от темы коронавируса.
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