Россиянам объяснили, почему штрафы за опоздание незаконны
Работодатель не имеет права штрафовать сотрудника или уменьшать его заработную плату за опоздание, поскольку такие меры не предусмотрены трудовым законодательством. Об этом aif.ru рассказала член Ассоциации юристов России Ангелина Малышева, отметив, что подобные действия могут повлечь административную ответственность для компании.
По ее словам, установление дисциплинарных штрафов за опоздание, если они не закреплены в трудовом договоре или локальных нормативных актах, является нарушением закона. Работник вправе обжаловать такие удержания, обратившись в Государственную инспекцию труда, прокуратуру или суд. В этом случае работодателя могут обязать отменить незаконные приказы и вернуть удержанные суммы в полном объеме.
При этом в Роструде разъясняют, что уменьшать зарплату именно в виде наказания за опоздание запрещено. Перечень ситуаций, когда работодатель может удерживать средства без согласия сотрудника, строго ограничен статьей 137 ТК РФ, и опоздание в него не входит.
В то же время организация обязана оплачивать только фактически отработанное время. Если сотрудник опоздал, соответствующие часы могут не быть оплачены, что приведет к снижению выплаты за день, но без оформления «штрафа». Законные удержания допускаются лишь в отдельных случаях, например для возврата аванса, излишне выплаченных сумм из-за счетной ошибки или неотработанных дней отпуска при увольнении, передает «Радиоточка НСН».
