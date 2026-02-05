Россиянам объяснили, почему штрафы за опоздание незаконны

Работодатель не имеет права штрафовать сотрудника или уменьшать его заработную плату за опоздание, поскольку такие меры не предусмотрены трудовым законодательством. Об этом aif.ru рассказала член Ассоциации юристов России Ангелина Малышева, отметив, что подобные действия могут повлечь административную ответственность для компании.

По ее словам, установление дисциплинарных штрафов за опоздание, если они не закреплены в трудовом договоре или локальных нормативных актах, является нарушением закона. Работник вправе обжаловать такие удержания, обратившись в Государственную инспекцию труда, прокуратуру или суд. В этом случае работодателя могут обязать отменить незаконные приказы и вернуть удержанные суммы в полном объеме.