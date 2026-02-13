Врачи и программисты: Кто в России трудится на двух работах
Наталья Голованова заявила НСН, что чаще всего о наличии подработки рассказывали врачи, преподаватели и системные администраторы.
Сегодня у 23% работающих россиян официально есть подработка, мужчины совмещают чаще, рассказала НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Каждый третий житель России скрывает от работодателя дополнительную работу — полноценную вторую работу или подработку. В общей сложности несколько работ совмещают 75% россиян, сообщает Forbes со ссылкой на «Мое дело». Исследование показало, что вторая занятость перестала быть для россиян временной мерой и все чаще используется для управления личными рисками в условиях неопределенной экономики. Голованова отметила, что таких людей все-таки меньше.
«По нашим данным, все не так ужасно. Подработка есть у каждого четвертого работающего россиянина. Так, 23% работающих сообщили Superjob о наличии подработки. Еще 52% россиян пока не имеют дополнительного источника дохода, но хотели бы найти его. Не интересуются подработками 25% респондентов. Мужчины несколько чаще женщин имеют подработку (27 и 20% соответственно). Россияне в возрасте от 35 до 45 лет рассказывали о дополнительном месте работы чаще тех, кто старше, и тех, кто моложе (28%). Интересен тот факт, что доля имеющих подработку увеличивается с ростом уровня доходов опрошенных: 17% среди россиян с зарплатой до 50 тысяч рублей и 23% среди зарабатывающих более 100 тысяч. Среди россиян на удаленке подрабатывающих чуть больше, чем среди тех, кто ходит на работу (27% против 23% соответственно)», - рассказала она.
Она также назвала профессии, в которых вторая работа встречается чаще всего.
«Среди представителей наиболее популярных профессиональных сфер чаще всего о наличии подработки рассказывали врачи (37%), преподаватели (33%) и системные администраторы (25%). Подрабатывают 23% медицинских сестер, каждый пятый программист и главный бухгалтер (по 20%). А вот кладовщиков и поваров, имеющих подработку, меньшинство (5 и 7% соответственно)», - добавила собеседница НСН.
Увеличение лимита сверхурочных работ не спасет от нехватки кадров, однако поможет решить проблему на короткий срок. Об этом в пресс-центре НСН рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Совесть и несчастья»: Как отставка Богомолова затмила страсти по Ефремову
- Тимати включили в санкционный список Канады
- Дороже мяса: Кто виноват в безумных ценах на огурцы в России
- В РПЦ заявили, что замедление Telegram не повлияет на работу Церкви
- Песков: Европейцев не будет на переговорах в Женеве
- Минцифры поддержало индексацию тарифов «Почты России»
- СМИ: Россию на переговорах в Женеве представят не менее 15 человек
- Канцлера Германии обвинили в отказе от поддержки фермеров
- «Драть шкуру по-мужски»: Лукашенко раскритиковал стрельбы военных Белоруссии
- Безруков заявил, что не намерен бороться за пост ректора Школы-студии МХАТ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru