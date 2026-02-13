«По нашим данным, все не так ужасно. Подработка есть у каждого четвертого работающего россиянина. Так, 23% работающих сообщили Superjob о наличии подработки. Еще 52% россиян пока не имеют дополнительного источника дохода, но хотели бы найти его. Не интересуются подработками 25% респондентов. Мужчины несколько чаще женщин имеют подработку (27 и 20% соответственно). Россияне в возрасте от 35 до 45 лет рассказывали о дополнительном месте работы чаще тех, кто старше, и тех, кто моложе (28%). Интересен тот факт, что доля имеющих подработку увеличивается с ростом уровня доходов опрошенных: 17% среди россиян с зарплатой до 50 тысяч рублей и 23% среди зарабатывающих более 100 тысяч. Среди россиян на удаленке подрабатывающих чуть больше, чем среди тех, кто ходит на работу (27% против 23% соответственно)», - рассказала она.

Она также назвала профессии, в которых вторая работа встречается чаще всего.

«Среди представителей наиболее популярных профессиональных сфер чаще всего о наличии подработки рассказывали врачи (37%), преподаватели (33%) и системные администраторы (25%). Подрабатывают 23% медицинских сестер, каждый пятый программист и главный бухгалтер (по 20%). А вот кладовщиков и поваров, имеющих подработку, меньшинство (5 и 7% соответственно)», - добавила собеседница НСН.

Увеличение лимита сверхурочных работ не спасет от нехватки кадров, однако поможет решить проблему на короткий срок. Об этом в пресс-центре НСН рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

