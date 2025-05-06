ЧТО ХОТЯТ ОТ МЕДИКОВ

Минздрав хочет дополнить федеральный закон «Об образовании» пунктом об обязательной «отработке». Это коснется тех ребят, которые обучаются на бюджете в вузах или колледжах пока что по всем медицинским направлениям.

При этом уточняется, что конкретный перечень медицинских специальностей может определить правительство РФ. Видимо, решения на этот счет еще нет. В медицинском сообществе уверены, что речь будет идти о «дефицитных специальностях».

На данный момент в документе прописано, что выпускники будут обязаны в течение года трудоустроиться в медицинские организации, работающие в системе ОМС, и отработать там как минимум три года.

Система целевого обучения, которая подразумевает трудоустройство не в любое медучреждение, а в конкретное, также продолжит работать. Но и для таких студентов штрафы вырастут до трехкратного размера общей стоимости обучения. Сейчас обучающиеся на целевых направлениях просто возмещают стоимость обучения, если по каким-то причинам не могут выполнить условия договора.

Уточняется, что в среднем подготовка студента-медика обходится бюджету в 203,1 тысячи рублей в год.

Первый вариант проекта Минздрав представил в феврале, тогда отмечалось, что мера необходима для борьбы с дефицитом кадров в сфере медицины.

При этом отмечается, что студенты медвузов, обучающиеся на бюджете, смогут выбирать регион и место работы для обязательной отработки. Таким образом, возврат к советской системе распределения не планируется.

ЛУЧШЕ ПОВЫСИТЬ ЗАРПЛАТЫ

Только обеспечение достойной зарплаты поможет привлечь молодых медицинских специалистов в государственные клиники, заявил в разговоре с НСН вице-президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов.

«Программа «Земский доктор» работает, но работает плохо. Миллиона рублей недостаточно, чтобы врачи чистую теплую больницу в областном центре поменяли на избу в деревне. Сегодня это смехотворная сумма, на мой взгляд, пять-шесть миллионов рублей могли бы убедить специалиста. Люди, которые шесть лет учатся в вузе, затем еще два года становятся врачами, не могут трудиться за зарплату в государственных медицинских организациях», - пояснил он.

Саму инициативу Минздрава Власов жестко раскритиковал.

«Инициатива настолько широкомасштабна, что, на мой взгляд, она мертворожденная. Если она будет принята Госдумой, это будет одна из самых больших катастроф в российском законодательстве за последние 20 лет. На мой взгляд, такое предложение Минздрава – глупость, поскольку оно потребует изменить не только закон об образовании, но и важнейшую конституционную гарантию бесплатного доступа к образованию российских граждан. Нельзя выделить медицинское образование из всех остальных видов образования», - посетовал он.