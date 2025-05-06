Медики заплатят 300% стоимости обучения в случае отказа работать в госклиниках
Врачи возглавили рейтинг наиболее дефицитных специалистов в РФ в апреле, но теперь медикам грозит трехкратное увеличение штрафов за «неотработку» своего обучения.
Минздрав опубликовал обновленную версию проекта федерального закона, который обяжет выпускников вузов и колледжей проработать по специальности определенный срок в государственных учреждениях.
Несмотря на противоречивые отзывы о законопроекте, Минздрав решился предложить более ужесточенный вариант для тех, кто откажется эту обязанность исполнить. Теперь законопроект предусматривает для нарушителей компенсацию бюджету расходов на обучение в тройном размере.
Врачи по итогам апреля вошли в тройку самых дефицитных профессий в России, пишет ТАСС со ссылкой на hh.ru.
Так, сейчас на одну вакансию врача приходится всего 1,3 резюме. Отмечается, что наиболее напряженная ситуация с кадрами наблюдается в Чукотском автономном округе, а также в Ленинградской, Тульской, Курганской, Владимирской и Рязанской областях.
ЧТО ХОТЯТ ОТ МЕДИКОВ
Минздрав хочет дополнить федеральный закон «Об образовании» пунктом об обязательной «отработке». Это коснется тех ребят, которые обучаются на бюджете в вузах или колледжах пока что по всем медицинским направлениям.
При этом уточняется, что конкретный перечень медицинских специальностей может определить правительство РФ. Видимо, решения на этот счет еще нет. В медицинском сообществе уверены, что речь будет идти о «дефицитных специальностях».
На данный момент в документе прописано, что выпускники будут обязаны в течение года трудоустроиться в медицинские организации, работающие в системе ОМС, и отработать там как минимум три года.
Система целевого обучения, которая подразумевает трудоустройство не в любое медучреждение, а в конкретное, также продолжит работать. Но и для таких студентов штрафы вырастут до трехкратного размера общей стоимости обучения. Сейчас обучающиеся на целевых направлениях просто возмещают стоимость обучения, если по каким-то причинам не могут выполнить условия договора.
Уточняется, что в среднем подготовка студента-медика обходится бюджету в 203,1 тысячи рублей в год.
Первый вариант проекта Минздрав представил в феврале, тогда отмечалось, что мера необходима для борьбы с дефицитом кадров в сфере медицины.
При этом отмечается, что студенты медвузов, обучающиеся на бюджете, смогут выбирать регион и место работы для обязательной отработки. Таким образом, возврат к советской системе распределения не планируется.
ЛУЧШЕ ПОВЫСИТЬ ЗАРПЛАТЫ
Только обеспечение достойной зарплаты поможет привлечь молодых медицинских специалистов в государственные клиники, заявил в разговоре с НСН вице-президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов.
«Программа «Земский доктор» работает, но работает плохо. Миллиона рублей недостаточно, чтобы врачи чистую теплую больницу в областном центре поменяли на избу в деревне. Сегодня это смехотворная сумма, на мой взгляд, пять-шесть миллионов рублей могли бы убедить специалиста. Люди, которые шесть лет учатся в вузе, затем еще два года становятся врачами, не могут трудиться за зарплату в государственных медицинских организациях», - пояснил он.
Саму инициативу Минздрава Власов жестко раскритиковал.
«Инициатива настолько широкомасштабна, что, на мой взгляд, она мертворожденная. Если она будет принята Госдумой, это будет одна из самых больших катастроф в российском законодательстве за последние 20 лет. На мой взгляд, такое предложение Минздрава – глупость, поскольку оно потребует изменить не только закон об образовании, но и важнейшую конституционную гарантию бесплатного доступа к образованию российских граждан. Нельзя выделить медицинское образование из всех остальных видов образования», - посетовал он.
В 2024 году средняя зарплата врачей выросла до 123 тысяч рублей, при этом еще в 2019 году она была на уровне 80 тысяч рублей, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он также отметил, что системе здравоохранения России сегодня не хватает порядка 23,2 тысячи специалистов.
В марте этого года Мурашко выступал с докладом в Госдуме на тему зарплат врачей. Он напомнил, что согласно указу президента страны, зарплата врачей и среднего медперсонала, относительно средней по региону, должна составлять 200% и 100%, соответственно.
«Не во всех регионах это удаётся. Есть отклонения», - сказал глава Минздрава, добавив, что разрабатывается пилотный проект по созданию новой системы оплаты труда.
Если бы средняя зарплата врачей в разных регионах была схожей, это бы помогло справиться с нехваткой кадров и трудовой миграцией, рассказал в интервью НСН председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников.
«Мы готовим большое число врачей, но низкая зарплата не всегда позволяет им оставаться в профессии. Как только уровень оплаты труда станет достойным, проблема кадрового дефицита решится сама собой. Уровень заработной платы в разных регионах отличается в четыре–пять раз», - пояснил он.
В свою очередь глава профсоюза фельдшеров Москвы и работник «скорой помощи» Дмитрий Беляков в беседе с НСН отметил, что не только низкая зарплата мотивирует врачей сменить сферу деятельности.
«Сегодня к врачам относятся, как к обслуге, что медиков сильно угнетает. Кроме того, специалисты, которые получили образование еще при советской власти, хотят работать так, как их учили. Однако сейчас все подводят под стандарты, которые не всегда помогают, люди все нестандартные, разные. Правила работы врачей регламентированы, отступление от них чревато неприятностями. Систему здравоохранения уничтожили еще лет 15 назад», - рассказал он.
Накануне преподаватель медфакультета университета «Синергия» Любовь Ерофеева рассказала НСН, что некоторые врачи сегодня получают меньше, чем официанты.
В 2025 году в России было открыто 3300 вакансий для акушерок, при этом средняя зарплата составила 82200 рублей, сообщила пресс-служба рекрутингового агентства hh.ru. Ерофеева отметила, что именно акушерки – это очень сложное направление работы, о важности этих специалистов напоминать не приходится.
«Если государство не озаботится повышением зарплат акушерок хотя бы до уровня официантов, то будут перераспределяться нагрузки, люди будут большее количество времени проводить на работе, больше уставать и все чаще задумываться о том, не уйти ли им из роддома», — подытожила она.
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