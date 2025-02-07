Студенты медвузов смогут выбирать регион и учреждение для обязательной отработки

Студенты медвузов, обучающиеся на бюджете, смогут выбирать регион и место работы для обязательной отработки, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.

Отмечается, что возврат к советской системе распределения не планируется. При этом Минздрав также предлагает установить штраф за отказ выпускников медвузов, обучающихся на бюджете, отрабатывать после обучения в вузе в медорганизации.