Студенты медвузов смогут выбирать регион и учреждение для обязательной отработки

Студенты медвузов, обучающиеся на бюджете, смогут выбирать регион и место работы для обязательной отработки, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.

Отмечается, что возврат к советской системе распределения не планируется. При этом Минздрав также предлагает установить штраф за отказ выпускников медвузов, обучающихся на бюджете, отрабатывать после обучения в вузе в медорганизации.

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Уточняется, что в среднем подготовка студента-медика обходится бюджету в 203,1 тысячи рублей в год, штраф может составить около 2,5 миллиона рублей.

Только обеспечение достойной зарплаты поможет привлечь молодых медицинских специалистов в государственные клиники, заявил ранее вице-президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мальгавко
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