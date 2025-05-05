«Дефицит акушерок был всегда, и в советское время, и сейчас, потому что это одна из самых сложных специальностей, как физически, так и психологически. Люди выгорают, не справляются, для акушерок характерна очень большая текучка кадров. Кроме того, были очень низкие зарплаты, 35-40 тысяч рублей, абсолютно не соответствующие жизненным требованиям современной молодой женщины. Московские колледжи готовят специалистов в основном для Москвы и Подмосковья, но их все равно не хватает — даже на выпуске не все идут в эту специальность, ищут работу в других сферах. Что касается частных клиник, здесь есть определенные требования, они берут людей только с опытом. Человека со школьной скамьи в частную клинику, вероятнее всего, работать не возьмут. Нужны рекомендации, практический опыт, навыки, умения. Но таких специалистов еще меньше», — сказала Ерофеева.

Собеседница НСН также указала на необходимость повышения зарплат акушерок.

«Если государство не озаботится повышением зарплат акушерок хотя бы до уровня официантов, то будут перераспределяться нагрузки, люди будут большее количество времени проводить на работе, больше уставать и все чаще задумываться о том, не уйти ли им из роддома», — подытожила она.

Ранее председатель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников заявил, что если бы средняя зарплата врачей в разных регионах была схожей, это бы помогло справиться с нехваткой кадров и трудовой миграцией. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

