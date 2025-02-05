«Противоречит Конституции!»: Отработку в госклиниках для медиков назвали глупостью
Введение обязательной отработки для студентов-медиков потребует существенных изменений законодательства, сказал НСН Василий Власов.
Только обеспечение достойной зарплаты поможет привлечь молодых медицинских специалистов в государственные клиники, заявил в разговоре с НСН вице-президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов.
Минздрав России предлагает инициативу, согласно которой выпускники медицинский вузов и колледжей должны будут два-три года отработать в государственной или частной клинике, включенной в систему ОМС. В ином случае нужно будет в двукратном размере компенсировать бюджетные затраты на обучение, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на поправки к закону «Об образовании». Уточняется, что в среднем подготовка студента-медика обходится бюджету в 203,1 тысячи рублей в год, потому штраф может составить около 2,5 миллиона рублей. Власов заявил, что принятие инициативы недопустимо.
«Инициатива настолько широкомасштабна, что, на мой взгляд, она мертворожденная. Если она будет принята Госдумой, это будет одна из самых больших катастроф в российском законодательстве за последние 20 лет. На мой взгляд, такое предложение Минздрава – глупость, поскольку оно потребует изменить не только закон об образовании, но и важнейшую конституционную гарантию бесплатного доступа к образованию российских граждан. Нельзя выделить медицинское образование из всех остальных видов образования. Такие фундаментальные изменения законодательства России также надо распределять на выпускников консерватории и выпускников сельскохозяйственных вузов», - сказал он.
По словам собеседника НСН, заявления о том, что человек, получивший образование, при определенных условиях должен компенсировать его стоимость государству, также неправомерны.
«Нет никакого бюджета, который платит за образование граждан. Есть бюджет России, который формируется в значительной степени из налогов на доходы граждан. Доходы бюджета от экспорта энергоресурсов - доходы от эксплуатации недр, которые тоже принадлежат народу Российской Федерации. Сама идея, что граждане, получив образование, должны что-то государству, противоречит конституционным принципам. Очень надеюсь, что движения в сторону этой инициативы не будет», - пояснил он.
Как добавил Власов, потратив много лет на получение профильного образования, молодые врачи заинтересованы в достойной оплате труда.
«Уровень дефицита кадров в разных сферах схож. Просто люди воспринимают как катастрофу ситуацию, когда нет своевременного доступа к врачу. Хотелось бы, чтобы врачей было больше, но сегодня проблема решается по принципу Тришкиного кафтана - в одном месте отрезают, в другое место пришивают. Программа «Земский доктор» работает, но работает плохо. Миллиона рублей недостаточно, чтобы врачи чистую теплую больницу в областном центре поменяли на избу в деревне. Сегодня это смехотворная сумма, на мой взгляд, пять-шесть миллионов рублей могли бы убедить специалиста. Люди, которые шесть лет учатся в вузе, затем еще два года становятся врачами, не могут трудиться за зарплату в государственных медицинских организациях. К сожалению, это трудное образование сегодня оказывается недостаточно компенсируемым на этапе практической работы», - заключил он.
Как сообщалось в октябре 2024 года, лидером по уровню зарплат для врачей в России является Сахалинская область стала. В регионе медикам готовы предложить зарплату больше 150 тысяч рублей. При этом средняя зарплата врачей по стране по итогу третьего квартала 2024 года составила 93 800 рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Забайкалье объяснили, почему поезд наехал на стадо антилоп
- Экс-главу МИД Таджикистана приговорили к 27 годам за попытку госпереворота
- Бастрыкин предложил конфисковывать имущество за мошенничество и растрату
- НАС предложил законодательно закрепить штрафы водителей с БПЛА
- Бастрыкин: Число жалоб на мигрантов в СК возросло в 2024 году в семь раз
- Бастрыкин предложил сажать за наркотики с 14 лет
- У рэпера Канье Уэста диагностировали аутизм
- Зять Иосифа Пригожина пропал без вести в зоне СВО
- СК РФ предложил запретить продажу алкоголя россиянам до 21 года
- Потери ВСУ в Курской области составили более 57 655 военнослужащих
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru