«Противоречит Конституции!»: Отработку в госклиниках для медиков назвали глупостью

По словам собеседника НСН, заявления о том, что человек, получивший образование, при определенных условиях должен компенсировать его стоимость государству, также неправомерны.

«Нет никакого бюджета, который платит за образование граждан. Есть бюджет России, который формируется в значительной степени из налогов на доходы граждан. Доходы бюджета от экспорта энергоресурсов - доходы от эксплуатации недр, которые тоже принадлежат народу Российской Федерации. Сама идея, что граждане, получив образование, должны что-то государству, противоречит конституционным принципам. Очень надеюсь, что движения в сторону этой инициативы не будет», - пояснил он.

Как добавил Власов, потратив много лет на получение профильного образования, молодые врачи заинтересованы в достойной оплате труда.

«Уровень дефицита кадров в разных сферах схож. Просто люди воспринимают как катастрофу ситуацию, когда нет своевременного доступа к врачу. Хотелось бы, чтобы врачей было больше, но сегодня проблема решается по принципу Тришкиного кафтана - в одном месте отрезают, в другое место пришивают. Программа «Земский доктор» работает, но работает плохо. Миллиона рублей недостаточно, чтобы врачи чистую теплую больницу в областном центре поменяли на избу в деревне. Сегодня это смехотворная сумма, на мой взгляд, пять-шесть миллионов рублей могли бы убедить специалиста. Люди, которые шесть лет учатся в вузе, затем еще два года становятся врачами, не могут трудиться за зарплату в государственных медицинских организациях. К сожалению, это трудное образование сегодня оказывается недостаточно компенсируемым на этапе практической работы», - заключил он.

Как сообщалось в октябре 2024 года, лидером по уровню зарплат для врачей в России является Сахалинская область стала. В регионе медикам готовы предложить зарплату больше 150 тысяч рублей. При этом средняя зарплата врачей по стране по итогу третьего квартала 2024 года составила 93 800 рублей, передает «Радиоточка НСН».

