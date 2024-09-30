«Мечталки и хотелки»: Упрощение требований к самозанятым таксистам саботирует закон
Большинство пассажиров предпочитают заказывать такси через агрегаторы, и только 1% от общего числа перевозок осуществляются через мессенджеры и соцсети, сообщил НСН Андрей Попков.
Заявления о сложном положении самозанятых водителей такси и призывы облегчить проверки для них являются попыткой криминального бизнеса саботировать действующее законодательство. Об этом в беседе с НСН заявил председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.
Высокие требования к самозанятым водителям, комиссии от агрегаторов и растущая стоимость услуг приводят к уходу в тень все большего числа занятых в сфере такси, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным издания, число сообществ и чатов в соцсетях, через которые пассажиры могут найти водителя напрямую, в обход агрегаторов, растет. Однако Попков усомнился в том, что значительная часть пассажиров сегодня предпочтет проверенным агрегаторам такси чаты в соцсетях.
«Рынок такси был настолько криминализирован, включая торговлю левыми путевыми листами, что все привыкли получать сверхприбыль. Сейчас закон вступил в силу, и полномочные органы начали требовать. Поэтому все начали бегать, хаотично вбрасывать, что уйдут в тень. В какую тень, если они уже засветились? Это очередной вброс тех структур, которые занимаются криминальным бизнесом. Это все саботаж законодательства со стороны недобросовестных лавочников. Сколько у них поездок? Возможно, 1% от всех перевозок осуществляется через мессенджеры. Есть приложения, у каждого они скачаны. Нажал на кнопку, и такси приехало через пять минут. Все остальное - кустарщина на коленках», - сказал он.
По данным газеты, Представители сферы полагают, что либерализация требований для самозанятым таксистам решит эту проблему. В этой связи гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин направил обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать идею цифровизации разрешительных процедур в сфере пассажирского такси. Собеседник НСН заявил, что никто не пойдет на особый подход к самозанятым водителям, поскольку это может стать угрозой для пассажиров.
«Это чушь, сами агрегаторы это подогревают. Требования для всех одинаковые, никто их менять не будет отдельно для самозанятых. Все эти мечталки и хотелки - выстрел в никуда. Автономная некоммерческая организация существует, чтобы организовывать различные форумы, рекламные площадки. но не для обращений к Мишустину. Для этого есть профсоюзы, объединения работодателей и работников. Если все обязаны осмотры проходить, их не отменят. Это безопасность, жизнь, кровью написанные правила, а они хотят все растворить. Как только появляются такие черти, которые говорят, что все надо отменить, я отвечаю: "Давайте отменим правила дорожного движения и закроем полицию завтра". Чтобы отменили только вам – давайте отменим для всех и посмотрим, что будет», - резюмировал он.
Ранее сообщалось, что власти и бизнес намерены обсудить стратегию развития такси в России до 2035 года. Представителей отрасли беспокоит, что, несмотря на стремительный рост числа легальных автомобилей, российский рынок такси находится в непростой ситуации, а тарифы продолжают расти. В ближайшее время планируют обсудить введение дополнительных норм, включая локализацию автомобилей и бесплатные перевозки для отдельных категорий граждан, напоминает «Радиоточка НСН».
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