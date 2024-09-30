«Мечталки и хотелки»: Упрощение требований к самозанятым таксистам саботирует закон

По данным газеты, Представители сферы полагают, что либерализация требований для самозанятым таксистам решит эту проблему. В этой связи гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин направил обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать идею цифровизации разрешительных процедур в сфере пассажирского такси. Собеседник НСН заявил, что никто не пойдет на особый подход к самозанятым водителям, поскольку это может стать угрозой для пассажиров.

«Это чушь, сами агрегаторы это подогревают. Требования для всех одинаковые, никто их менять не будет отдельно для самозанятых. Все эти мечталки и хотелки - выстрел в никуда. Автономная некоммерческая организация существует, чтобы организовывать различные форумы, рекламные площадки. но не для обращений к Мишустину. Для этого есть профсоюзы, объединения работодателей и работников. Если все обязаны осмотры проходить, их не отменят. Это безопасность, жизнь, кровью написанные правила, а они хотят все растворить. Как только появляются такие черти, которые говорят, что все надо отменить, я отвечаю: "Давайте отменим правила дорожного движения и закроем полицию завтра". Чтобы отменили только вам – давайте отменим для всех и посмотрим, что будет», - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что власти и бизнес намерены обсудить стратегию развития такси в России до 2035 года. Представителей отрасли беспокоит, что, несмотря на стремительный рост числа легальных автомобилей, российский рынок такси находится в непростой ситуации, а тарифы продолжают расти. В ближайшее время планируют обсудить введение дополнительных норм, включая локализацию автомобилей и бесплатные перевозки для отдельных категорий граждан, напоминает «Радиоточка НСН».

