В Москве в этом году произошло больше тысячи аварий с такси
11 сентября 202413:05
В Москве в этом году произошло больше тысячи аварий с такси, рассказали в ГАИ столицы.
Так, за восемь месяцев этого года в Москве произошло 1139 ДТП с участием автомобилей такси (в них 30 человек погибли и 1320 получили травмы).
В ведомстве отметили, что число ДТП с такси в столице сократилось на 3,5%, а число пострадавших в их результате – на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Накануне автобус с пассажирами перевернулся, сойдя с трассы «Лена» в Якутии, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru