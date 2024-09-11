В Москве в этом году произошло больше тысячи аварий с такси

В Москве в этом году произошло больше тысячи аварий с такси, рассказали в ГАИ столицы.

Два человека погибли и пять пострадали в ДТП на трассе Уфа - Оренбург

Так, за восемь месяцев этого года в Москве произошло 1139 ДТП с участием автомобилей такси (в них 30 человек погибли и 1320 получили травмы).

В ведомстве отметили, что число ДТП с такси в столице сократилось на 3,5%, а число пострадавших в их результате – на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Накануне автобус с пассажирами перевернулся, сойдя с трассы «Лена» в Якутии, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
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