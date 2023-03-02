«Узаконит положение»: Названы плюсы ограничения времени работы таксистов
Если водителям такси разрешат работать 12 часов, то это позволит им немного выдохнуть, отметил в эфире НСН Андрей Титов.
Инициатива Минтранса о запрете таксистам работать больше 12 часов позволит водителям больше заработать, а также узаконит их положение, рассказал председатель Ассоциации таксистов Подмосковья Андрей Титов в разговоре с НСН.
Накануне Минтранс РФ подготовил проект постановления, который предусматривает ограничение времени работы водителей такси и определяет правила, по которым агрегаторы будут передавать заказы таксистам. Так, после того, как водитель отработает 12 часов, он не сможет получить новый заказ от агрегатора. В Минтрансе считают, что это позволит свести к минимуму риски происшествий и причинения вреда здоровью граждан. Андрей Титов отметил, что полностью поддерживает инициативу.
«Эти 12 часов дадут возможность водителю чуть побольше заработать. По крайней мере, это более-менее узаконит то положение, которое есть сейчас. Сегодня водитель должен работать 8 часов, а теперь ему разрешат 12 часов. Это небольшой шаг в сторону водителя. Это даст возможность водителям немного выдохнуть. Сейчас получается, что им выдали путевой лист, а через 8 часов им нужно его закрывать. Люди, у которых дети и семьи, на что их кормить? Только на кредиты и остается. 12 часов – это нормально, больше – это уже под вопросом. Отсюда пойдет и увеличение аварий. У нас большая часть водителей катаются по два, по три путевых листа», - сказал Титов.
Ранее, 29 декабря прошлого года, президент Владимир Путин подписал закон, регулирующий услуги такси. Теперь службы заказа легкового такси обязаны предоставить ФСБ доступ к базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов. При этом работать таксистом не сможет человек, у которого есть непогашенная судимость и более трех неоплаченных административных штрафов, сообщает НСН.
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