В России обсудят разработку стратегии развития такси в РФ до 2035 года
Власти и бизнес намерены обсудить стратегию развития такси в России до 2035 года, пишет NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу Общественного совета по развитию такси.
Уточняется, что после вступления в силу нового закона «О такси» число зарегистрированных транспортных средств возросло с 350 тысяч до более чем 600 тысяч. При этом в пресс-службе отметили, что это не принесло стабильности, поскольку тарифы продолжают расти, парки автомобилей устаревают а водители уходят из профессии.
«Планы по развитию отрасли предлагается включить в Национальные проекты. Российский рынок такси, несмотря на стремительный рост числа легальных автомобилей, находится в непростой ситуации», — сообщили в Общественном совете.
При этом могут обсудить и введение дополнительных норм, включая локализацию автомобилей и бесплатные перевозки для отдельных категорий граждан.
Ранее общественные организации, агрегаторы такси и Минтранс предложили упростить предрейсовые проверки для таксистов-частников, которые работают на личный автомобилях. В этом случае водители смогут проходить медицинский контроль с помощью телекоммуникационных технологий и проводить ТО машины «с помощью органов чувств», без средств измерения, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru