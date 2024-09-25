В России обсудят разработку стратегии развития такси в РФ до 2035 года

Уточняется, что после вступления в силу нового закона «О такси» число зарегистрированных транспортных средств возросло с 350 тысяч до более чем 600 тысяч. При этом в пресс-службе отметили, что это не принесло стабильности, поскольку тарифы продолжают расти, парки автомобилей устаревают а водители уходят из профессии.

«Планы по развитию отрасли предлагается включить в Национальные проекты. Российский рынок такси, несмотря на стремительный рост числа легальных автомобилей, находится в непростой ситуации», — сообщили в Общественном совете.

При этом могут обсудить и введение дополнительных норм, включая локализацию автомобилей и бесплатные перевозки для отдельных категорий граждан.

Ранее общественные организации, агрегаторы такси и Минтранс предложили упростить предрейсовые проверки для таксистов-частников, которые работают на личный автомобилях. В этом случае водители смогут проходить медицинский контроль с помощью телекоммуникационных технологий и проводить ТО машины «с помощью органов чувств», без средств измерения, напоминает «Радиоточка НСН».

