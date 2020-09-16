На что потратить маткапитал? Появились новые инициативы

ОНФ выступило с инициативой разрешить тратить материнский капитал на ремонт квартиры. В интервью «Известиям» руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, член Общественной палаты Юлия Зимова пояснила, что это идея самих семей, лишь озвученная общественниками. Сейчас маткапитал можно направить на ипотеку, но, как показал опрос ОНФ, не всем нужна новая квартира. В основном люди хотят улучшить жилье, которое у них уже есть.

Ремонт – это не единственное направление, которое хотят включить в программу использования маткапитала. Так, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила разрешить использовать средства для приобретения компьютеров для онлайн-обучения школьников. Она акцентировала внимание на том, что во время дистанционного обучения в пандемию коронавируса не все семьи имели возможность приобрести для детей компьютеры.

Члены Совфеда РФ считают, что следует законодательно закрепить возможность семей потратить маткапитал на газификацию жилья. Уже готовится соответствующий законопроект. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в беседе с НСН отметила, что «проблемы с использованием маткапитала возникают очень часто».