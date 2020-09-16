На что потратить маткапитал? Появились новые инициативы
В ОНФ предложили разрешить использовать материнский капитал на ремонт квартир. НСН напоминает, на какие еще цели предлагалось разрешить тратить деньги на детей.
ОНФ выступило с инициативой разрешить тратить материнский капитал на ремонт квартиры. В интервью «Известиям» руководитель департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, член Общественной палаты Юлия Зимова пояснила, что это идея самих семей, лишь озвученная общественниками. Сейчас маткапитал можно направить на ипотеку, но, как показал опрос ОНФ, не всем нужна новая квартира. В основном люди хотят улучшить жилье, которое у них уже есть.
Ремонт – это не единственное направление, которое хотят включить в программу использования маткапитала. Так, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила разрешить использовать средства для приобретения компьютеров для онлайн-обучения школьников. Она акцентировала внимание на том, что во время дистанционного обучения в пандемию коронавируса не все семьи имели возможность приобрести для детей компьютеры.
Члены Совфеда РФ считают, что следует законодательно закрепить возможность семей потратить маткапитал на газификацию жилья. Уже готовится соответствующий законопроект. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в беседе с НСН отметила, что «проблемы с использованием маткапитала возникают очень часто».
«Об этом свидетельствуют жалобы и обращения граждан, поступающие в мой адрес. Законопроект готов к рассмотрению в первом чтении. Но правительство РФ, на наш взгляд, недостаточно тщательно изучила инициативу, не одобрив ее. Мы не опускаем руки и продолжаем бороться за столь важный проект. Надо слушать людей и корректировать законы!» - заключила собеседница НСН.
«Опора России» обратилась к главе Минпромторга Денису Мантурову с предложением разрешить тратить материнский капитал на товары для детей, в том числе игрушки, одежду, школьные принадлежности и средства гигиены отечественного производства.
В настоящее время маткапитал составляет 466,6 тыс. рублей за первого ребенка, 150 тыс. — за второго. Семьи могут потратить его, в том числе, на покупку квартиры, взять ипотеку или построить новое жилье. Президент РФ Владимир Путин 1 марта подписал закон о продлении программы как минимум до конца 2026 года с ежегодной индексацией маткапитала.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+11 038 / сут.
Умерли
18 785+207 / сут.
Выздоровели
884 тыс.+8 080 / сут.
- Кадыров: Помывшие ноги в православном источнике – не чеченцы
- Тихановская пообещала Лукашенко «гарантии безопасности»
- Путин поздравил новоизбранного премьера Японии Сугу
- Ушёл из жизни отец Билла Гейтса
- Названы ограничения для добровольцев при испытании вакцины «Спутник V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru