Гарантированный доход в России могут ввести по схеме маткапитала
Экономисты рассказали НСН, почему ни одна страна мира еще не ввела гарантированный доход, и как это можно сделать в России.
Зампредседателя Совета Безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход граждан. Об этом он сообщил во время онлайн-совещания с руководством своей партии. По словам бывшего президента и премьер-министра, речь идёт о неприкосновенной сумме, которую государство будет выплачивать гражданину независимо от его рода деятельности, социального и экономического положения. Медведев обосновал инициативу иностранным опытом и необходимостью оказания поддержки россиянам для сохранения социальной стабильности.
Введение минимального гарантированного дохода основатель ОМС в России, профессор, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин в беседе с НСН предложил сделать по аналогии с материнским капиталом. По его словам, это поможет избежать таких отрицательных побочных эффектов как инфляция и иждивенчество.
«Такой опыт есть в ряде стран, как положительный, так и отрицательный. В ряде случаев развивается социальное иждивенчество, а у нас есть проблема трудовых ресурсов и их развития, необходимость развития промышленности. Кроме того, если напрямую выплачивать деньги, когда человек может снять их и пойти в магазин, – то это может привести к инфляции. Поэтому я бы сделал персональные социальные счета. Эти деньги по аналогии с маткапиталом можно направить на образование, здравоохранение, оплату ЖКХ… Надо понять направление расходования, чтобы деньги не были потрачены, условно говоря, на алкоголь. Когда человек сможет только безналично оплачивать товары и услуги, тогда это будет другой цикл прохождения денег и это не приведет к инфляции», - считает экономист.
Если определиться с суммой выплаты, которую Гришин считает правильным приравнять к МРОТ, и конкретизировать направление расходов, то вопрос гарантированного дохода можно было бы решить до 2022 года.
При введении гарантированного дохода будет пересмотрена вся существующая ныне система социальных выплат, в том числе Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, ОМС и так далее.
То, что на обкатку системы во избежание больших социальных катаклизмов потребуется не один год, согласен и руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц.
«Система безусловного базового дохода, как ее предлагают во всем мире, основывается на отмене всей прежней системы социальных пособий. Считается, что это даже лучше, потому что снижаются расходы на поддержание госаппарата, который все это обеспечивает. Для того, чтобы все это сделать, потребуется несколько лет. Это огромная тяжелейшая работа», - заявил эксперт в эфире НСН.
По словам Липсица, сейчас сложно спрогнозировать, как это будет работать не только с точки зрения финансовой, но и поведения людей.
«Если такое пособие будет не больше 10-12 тысяч, учитывая, что мы не очень богатая страна, то жить на эти деньги довольно трудно. И основной вопрос, который всех волнует – а будут ли люди хотеть работать, получая такое пособие, - подчеркнул глава департамента маркетинга НИУ ВШЭ. Это пока не очень понятно, мы не знаем, как люди будут себя вести при такой системе, которая раньше никогда не применялась».
Ранее экономисты в эфире НСН засомневались в реализуемости новых пособий для безработных, предложенных членом Совфеда Андреем Кутеповым.
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