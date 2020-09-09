Гарантированный доход в России могут ввести по схеме маткапитала

Введение минимального гарантированного дохода основатель ОМС в России, профессор, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин в беседе с НСН предложил сделать по аналогии с материнским капиталом. По его словам, это поможет избежать таких отрицательных побочных эффектов как инфляция и иждивенчество.

«Такой опыт есть в ряде стран, как положительный, так и отрицательный. В ряде случаев развивается социальное иждивенчество, а у нас есть проблема трудовых ресурсов и их развития, необходимость развития промышленности. Кроме того, если напрямую выплачивать деньги, когда человек может снять их и пойти в магазин, – то это может привести к инфляции. Поэтому я бы сделал персональные социальные счета. Эти деньги по аналогии с маткапиталом можно направить на образование, здравоохранение, оплату ЖКХ… Надо понять направление расходования, чтобы деньги не были потрачены, условно говоря, на алкоголь. Когда человек сможет только безналично оплачивать товары и услуги, тогда это будет другой цикл прохождения денег и это не приведет к инфляции», - считает экономист.

Если определиться с суммой выплаты, которую Гришин считает правильным приравнять к МРОТ, и конкретизировать направление расходов, то вопрос гарантированного дохода можно было бы решить до 2022 года.

При введении гарантированного дохода будет пересмотрена вся существующая ныне система социальных выплат, в том числе Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, ОМС и так далее.

То, что на обкатку системы во избежание больших социальных катаклизмов потребуется не один год, согласен и руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц.