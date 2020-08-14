Омбудсмен предлагает разрешить покупку гаджетов для онлайн-обучения за счет маткапитала

Как отметила омбудсмен в ходе дискуссии на круглом столе «Права и ответственность отца», в таких семьях, подростки не смогли получить доступ к знаниям.

Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН заявил, что дистанционные формы образования теперь никуда не уйдут.

«Это бесценный опыт. Поэтому будет конвергенция: сочетание одного и другого, без фанатизма. Надо использовать и классические методы, дети хотят общаться с учителями, и онлайн-технологии, которые тоже очень хорошо можно использовать. Не или-или, а сочетать это все. Возможности для этого широчайшие», - подчеркнул Ямбург.

