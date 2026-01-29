«Последовательное увеличение размера материнского капитала даёт семьям уверенность в завтрашнем дне и является весомым аргументом при планировании рождения детей. Однако, мы не можем игнорировать многочисленные обращения родителей, которые указывают на ключевую проблему: жёсткая целевая ориентированность материнского капитала. Сегодня эти средства, при всей их значительной сумме, остаются «замороженными» для решения множества насущных, повседневных проблем, с которыми сталкивается молодая семья, особенно в условиях текущей экономической реальности», - отметила эксперт.

По её словам, уже пришло время для того, чтобы расширить сферы использования материнского капитала.