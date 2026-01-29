Маткапитал призвали разрешить тратить на покупку автомобиля и погашение кредитов
Материнский капитал должен быть не просто выплатой, а инструментом реального повышения качества жизни семьи, заявила НСН председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
Несмотря на увеличение размера материнского капитала, эти средства всё еще остаются «замороженными» для решения насущных проблем семьи, заявила НСН председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
Маткапитал на первого ребёнка с 1 февраля вырастет почти до 730 тысяч рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, на второго и последующих детей в 2026-м вырастет до 963 тысяч рублей. Волынец назвала ключевую проблему использования средств маткапитала.
«Последовательное увеличение размера материнского капитала даёт семьям уверенность в завтрашнем дне и является весомым аргументом при планировании рождения детей. Однако, мы не можем игнорировать многочисленные обращения родителей, которые указывают на ключевую проблему: жёсткая целевая ориентированность материнского капитала. Сегодня эти средства, при всей их значительной сумме, остаются «замороженными» для решения множества насущных, повседневных проблем, с которыми сталкивается молодая семья, особенно в условиях текущей экономической реальности», - отметила эксперт.
По её словам, уже пришло время для того, чтобы расширить сферы использования материнского капитала.
«Считаю, что настало время для серьёзного расширения возможностей использования материнского капитала. Это не отменяет существующие направления, а делает инструмент более гибким и отвечающим реальным потребностям. Такой шаг кардинально повысит привлекательность программы, снимет значительную часть социальной напряженности и будет иметь прямой положительный демографический эффект. Это сделает поддержку по-настоящему адресной и даст семьям ту самую свободу манёвра, которая позволит им увереннее растить детей, укреплять свой экономический базис и, как следствие, — задумываться о рождении следующего ребёнка», - подчеркнула Волынец.
Она назвала новые, возможные сферы применения материнского капитала.
«Маткапитал следует разрешить тратить на погашение потребительских кредитов и прочих долгов, на покупку лекарств, не входящих в перечень жизненно важных, оплату дорогостоящих операций и курсов реабилитации для детей-инвалидов, на образование родителей, на приобретение семейного автомобиля, на строительство объектов для ведения личного подсобного хозяйства, а также на расширение действующих программ по ипотеке. Материнский капитал должен быть не просто выплатой, а инструментом реального повышения качества жизни семьи. Его целесообразность доказывается ежегодным ростом его размера. Теперь логичным и ожидаемым шагом должно стать расширение сфер его применения», - добавила председатель Национального родительского комитета.
Со своей стороны, председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова сообщила НСН, что ограниченность целей, на которые можно потратить материнский капитал, связана с опасением, что эти средства могут уйти в руки мошенников.
«Маткапитал – это такая выплата, которая предусмотрена на ограниченные цели, что связано с безопасностью этих денег, чтобы они не были проедены, выброшены или ушли в руки мошенников. Для этого существует серьезный контроль. Цели, на которые маткапитал может быть потрачен, регулярно расширяются, но, все-таки, эти средства не для того, чтобы они просто проедались. Поначалу в применении материнского капитала была острая проблема, но сейчас такой остроты вопроса уже нет. Это такая сумма, которая не должна просто лежать на счету ребенка, она должна помочь родителям вырастить этого ребенка и воспитать. Это поддержка для всей семьи», - пояснила Леткова.
Ранее стало известно, что покупательная способность маткапитала упала вдвое за 10 лет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
