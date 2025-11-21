Останина призвала списывать ипотеку при рождении третьего ребенка
Базовая проблема больших семей – это жилье, а суммарный коэффициент рождаемости в России еще низкий – 1,3, заявила НСН Нина Останина.
Списание ипотечного кредита при рождении третьего и последующих детей сыграет большую роль в поддержке многодетных семей, которые позволят сделать демографический рывок, заявила НСН глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Число многодетных семей в России с начала года увеличилось более чем на 8%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает РИА Новости. Сегодня в России примерно 2,9 миллиона многодетных семей. По словам Котякова, ранее в многодетных семьях насчитывалось 8,9 млн детей, по итогам десяти месяцев года зарегистрировано 9,2 млн. Останина перечислила самые эффективные меры.
«Это позитивный показатель, который отражает внимание властей к вопросам демографии. Все понимают, что только многодетная семья позволит нам сделать демографический рывок. Свою роль в этом сыграл указ президента о мерах господдержки многодетных семей, установление единого статуса многодетных семей на всей территории страны. Кроме того, 2024 год был объявлен годом семьи, региональные власти тоже постарались внести свой вклад. Уже десятки регионов приняли свои законы о том, чтобы отказаться от критериев при выплате социальных пособий семьям с детьми. И третье – это общественное признание проблемы. В решении демографического вопроса две составляющие: материальная поддержка и установки в обществе. Положительную роль также сыграло продление семейной ипотеки», - рассказала он.
При этом депутат подчеркнула, что есть и более прорывные меры, так как рождаемость повышается не самыми быстрыми темпами.
«Мы ждем от властей материнского капитала, который распространялся бы полноценно на второго, третьего и последующего детей с плюсом в 25%. И ждем, что у нас изменятся критерии выплаты единого пособия, это тоже даст скачок вперед. И, конечно, если бы ипотечный кредит списывался бы с рождением третьего, четвертого, пятого ребенка, это сыграло бы большую роль. Базовая проблема больших семей – это все-таки жилье. Суммарный коэффициент рождаемости у нас еще низкий – 1,3 примерно», - добавил собеседник НСН.
Ранее HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян в интервью НСН рассказал, что многодетные сотрудники имеют право первыми из компании выбирать себе даты отпусков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Останина призвала списывать ипотеку при рождении третьего ребенка
- Песков назвал встречу Путина и Трампа важной и нужной
- Поклонская назвала Зеленского трусом за попытку свалить коррупцию на «русских»
- Песков: Украина должна прямо сейчас выходить на мир
- «27 миллионов - не фантастика!»: Кто может помериться гонорарами со Шнуровым
- В России призвали включить услуги психолога в полис ОМС
- Критик Бабичев назвал завышенным ценник на новогодние корпоративы со Шнуровым
- «Помощь не для психов»: В услугах психолога в России нуждается каждый
- Рогов: Купянский «котел» обострил «головную боль» Зеленского
- СМИ: Европейские лидеры планируют провести экстренное совещание по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru