«Это позитивный показатель, который отражает внимание властей к вопросам демографии. Все понимают, что только многодетная семья позволит нам сделать демографический рывок. Свою роль в этом сыграл указ президента о мерах господдержки многодетных семей, установление единого статуса многодетных семей на всей территории страны. Кроме того, 2024 год был объявлен годом семьи, региональные власти тоже постарались внести свой вклад. Уже десятки регионов приняли свои законы о том, чтобы отказаться от критериев при выплате социальных пособий семьям с детьми. И третье – это общественное признание проблемы. В решении демографического вопроса две составляющие: материальная поддержка и установки в обществе. Положительную роль также сыграло продление семейной ипотеки», - рассказала он.

При этом депутат подчеркнула, что есть и более прорывные меры, так как рождаемость повышается не самыми быстрыми темпами.

«Мы ждем от властей материнского капитала, который распространялся бы полноценно на второго, третьего и последующего детей с плюсом в 25%. И ждем, что у нас изменятся критерии выплаты единого пособия, это тоже даст скачок вперед. И, конечно, если бы ипотечный кредит списывался бы с рождением третьего, четвертого, пятого ребенка, это сыграло бы большую роль. Базовая проблема больших семей – это все-таки жилье. Суммарный коэффициент рождаемости у нас еще низкий – 1,3 примерно», - добавил собеседник НСН.

Ранее HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян в интервью НСН рассказал, что многодетные сотрудники имеют право первыми из компании выбирать себе даты отпусков.

