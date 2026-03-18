«Коровий бунт!»: Блогеры и депутаты вступились за новосибирских фермеров
Ксения Собчак пишет о многочисленных протестах, Катя Гордон возмущена «беспределом», Михаил Делягин указал на «циничное попрание прав», а Сергей Обухов – на «коровье аутодафе».
На первые полосы СМИ в эти дни вышел скандал с забоем скота в Новосибирской области, о которым высказались даже в Кремле. В защиту животных и их хозяев выступили многие звезды шоу-бизнеса, сравнивающие происходящие с беспределом из 1990-х, а депутаты Госдумы уже обратились к премьер-министру России и главе Следственного комитета.
БЛОГЕРЫ ЗА ЖИВОТНЫХ: ОТ СОБЧАК ДО БОНИ
В середине марта стало известно, что в ряде районов Новосибирской области изымают и уничтожают скот из личных хозяйств граждан. Власти объяснили это борьбой с пастереллезом и бешенством, и даже пообещали компенсации владельцам животных. Тем временем интернет наводнили жалобы фермеров, утверждающих, что их животные на самом деле здоровы.
Интерес к происходящему подогрела журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».
«Ситуация в Сибири грозит стать новым очагом напряженности. Местные жители обвиняют власти в уничтожении мелкого и среднего бизнеса под предлогом борьбы с инфекцией в угоду крупным агрохолдингам. Интернет заполонили видеоролики с фермерами, протестующими против изъятия и сжигания их скота. (…) Наиболее острая ситуация сложилась в селах Козиха, Новопичугово, Новоключи, Чернокурья и других. Местные жители жалуются, что у них забирают абсолютно здоровую скотину, не предъявляя никаких документов, подтвердивших диагноз. При этом, для многих жителей на селе – животноводство – единственный источник дохода. (…) Люди вышли на протесты, перекрывая дороги, чтобы не пропустить технику для забоя животных», - обрисовали ситуацию журналисты.
Вслед за Собчак к обсуждению темы подключились звезды шоу-бизнеса. По данным издания «Сплетник», в их числе оказались певец Дима Билан, юрист Екатерина Гордон, блогер Ида Галич, актриса Мария Кожевникова и даже экс-участница «Дома-2» Виктория Боня, проживающая в Монако.
«Это беспредел. (…) Корова для деревенской нищей семьи — это матушка-кормилица, и приходить с большевистской ненавистью и исполнительностью её убивать — чернь и днище», - возмутилась Гордон.
Галич сравнила происходящие с 1990-ми, Билан признался, что его «разбирает на части» от этой ситуации, а Боня скрестила коров с мессенджерами и призвала «бунтовать».
«Это же просто кошмар. В какие дебри нас ведут? Интернет вообще вырубили, сейчас давай ещё скот заберём. К чему всё идёт? Надо подниматься всем обществом и говорить об этом, бунтовать», - возбудилась Боня.
В сети тем временем завирусилось видео с «криком о помощи» жителей села Козиха, обращенным к председателю СКР Александру Бастрыкину. Люди утверждают, что там пытаются сжигать здоровых животных из мелких хозяйств, а крупные агрохолдинги не трогают.
Другая резонансная история развернулась в селе Новоключи. Там ветеринары усыпили около 200 животных, включая новорожденных телят и годовалого верблюда, пока их хозяйки не было дома. Когда же возмущенная женщина отправилась за правдой в приемную министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрея Шинделова, тот «попросту убежал по коридору», пишут «Осторожно новости».
«Вы что думаете, я это так оставлю? Я за вами буду, как тень теперь ходить, мне заниматься нечем. Я голодная буду через месяц, за свет мне нечем будет заплатить», - прокричала вслед министру женщина.
ОТ КРЕМЛЯ ДО БАРАБИНСКА: «КОРОВЬЕ АУТОДАФЕ»
Ситуацию в Новосибирской области 17 марта прокомментировали в Кремле.
«Действительно, есть определенные случаи, где нужна оперативная реакция. Регионы реагируют, они находятся на постоянной связи с федеральным центром», - сказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом он заверил, что Минсельхоз РФ полностью координирует действия региональных властей.
Со своей стороны, депутат Госдумы Михаил Делягин обратился к Александру Бастрыкину с требованием проверить законность массового изъятия и забоя животных.
«Происходит массовое истребление скота, часто являющегося единственным источником существования граждан и фермеров. Данное истребление сопровождается полным игнорированием действующих ветеринарных норм (…) Сообщается о насилии и произволе по отношению к гражданам, демонстративном и циничном попрании их законных прав, угрозах (от применения физического насилия до возбуждения уголовных дел) и задержаниях», - говорится в обращении Делягина, которое цитирует RTVI.
По данным этого издания, в числе задержанных оказались не только фермеры, но и журналист «Народного телевидения Сибири» Иван Фролов, делавший репортаж об утилизации животных.
Тем временем депутат Сергей Обухов рассказал в Госдуме про «коровье аутодафе» и «крестьянский бунт» в Новосибирской области. По его мнению, видео, где «местный министр сельского хозяйства убегает от крестьянки», содержит в себе сразу несколько мин замедленного действия и является «еще одной каплей в дестабилизацию». Его коллеги по КПРФ обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину.
Один из жителей Новосибирска рассказал НСН на условиях анонимности, что очень многие в городе возмущены замалчиванием ситуации и силовыми действиями в адрес недовольных.
«У нас очень много людей, которые живут в городе Новосибирске, а сами родились и выросли в деревне. Я сомневаюсь, конечно, что кто-то в селе сидит в компьютере и описывает это. Комментаторы имеют возможность выйти в интернет, а основная масса - это люди, которые живут в деревне, работают и содержат этот скот. До сих пор изъятие скота происходит, но документально никому ничего не показывают. На местном уровне нигде в средствах массовой информации или на телевидении это не освещается. Была даже новость про корреспондента, который снял репортаж в Барабинске, а утром его забрали. Он на работу пошел, а его прямо возле подъезда приняли. Там даже верблюды под раздачу попали», - подчеркнул собеседник НСН.
Горячие новости
- Депутата Госдумы Свинцова исключили из ЛДПР
- «Операторы не разбогатеют»: К чему приведет переход на городские телефоны
- Россиянам рассказали о последствиях привычки спать в линзах
- СМИ: Основателя фонда «Мы вместе» Королева арестовали за хищение денег у бойцов СВО
- Вакцина и манжеты: Врач рассказал, как защититься от клещей
- «Коровий бунт!»: Блогеры и депутаты вступились за новосибирских фермеров
- Туроператоры призвали государство финансировать инфраструктуру регионов
- Политолог Солозобов раскрыл имя возможного преемника президента Казахстана
- Гинекологи поддержали план отправлять бездетных женщин к психологу
- Откупиться не выйдет: Как российские компании борются с атаками хакеров