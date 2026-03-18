БЛОГЕРЫ ЗА ЖИВОТНЫХ: ОТ СОБЧАК ДО БОНИ

В середине марта стало известно, что в ряде районов Новосибирской области изымают и уничтожают скот из личных хозяйств граждан. Власти объяснили это борьбой с пастереллезом и бешенством, и даже пообещали компенсации владельцам животных. Тем временем интернет наводнили жалобы фермеров, утверждающих, что их животные на самом деле здоровы.

Интерес к происходящему подогрела журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Ситуация в Сибири грозит стать новым очагом напряженности. Местные жители обвиняют власти в уничтожении мелкого и среднего бизнеса под предлогом борьбы с инфекцией в угоду крупным агрохолдингам. Интернет заполонили видеоролики с фермерами, протестующими против изъятия и сжигания их скота. (…) Наиболее острая ситуация сложилась в селах Козиха, Новопичугово, Новоключи, Чернокурья и других. Местные жители жалуются, что у них забирают абсолютно здоровую скотину, не предъявляя никаких документов, подтвердивших диагноз. При этом, для многих жителей на селе – животноводство – единственный источник дохода. (…) Люди вышли на протесты, перекрывая дороги, чтобы не пропустить технику для забоя животных», - обрисовали ситуацию журналисты.

Вслед за Собчак к обсуждению темы подключились звезды шоу-бизнеса. По данным издания «Сплетник», в их числе оказались певец Дима Билан, юрист Екатерина Гордон, блогер Ида Галич, актриса Мария Кожевникова и даже экс-участница «Дома-2» Виктория Боня, проживающая в Монако.

«Это беспредел. (…) Корова для деревенской нищей семьи — это матушка-кормилица, и приходить с большевистской ненавистью и исполнительностью её убивать — чернь и днище», - возмутилась Гордон.

Галич сравнила происходящие с 1990-ми, Билан признался, что его «разбирает на части» от этой ситуации, а Боня скрестила коров с мессенджерами и призвала «бунтовать».

«Это же просто кошмар. В какие дебри нас ведут? Интернет вообще вырубили, сейчас давай ещё скот заберём. К чему всё идёт? Надо подниматься всем обществом и говорить об этом, бунтовать», - возбудилась Боня.

В сети тем временем завирусилось видео с «криком о помощи» жителей села Козиха, обращенным к председателю СКР Александру Бастрыкину. Люди утверждают, что там пытаются сжигать здоровых животных из мелких хозяйств, а крупные агрохолдинги не трогают.

Другая резонансная история развернулась в селе Новоключи. Там ветеринары усыпили около 200 животных, включая новорожденных телят и годовалого верблюда, пока их хозяйки не было дома. Когда же возмущенная женщина отправилась за правдой в приемную министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрея Шинделова, тот «попросту убежал по коридору», пишут «Осторожно новости».

«Вы что думаете, я это так оставлю? Я за вами буду, как тень теперь ходить, мне заниматься нечем. Я голодная буду через месяц, за свет мне нечем будет заплатить», - прокричала вслед министру женщина.