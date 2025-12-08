Путин: Принятых мер в демографической сфере в России недостаточно

Глава государства поручил подготовить комплексные решения для перелома негативной демографической тенденции. По его словам, это «первая системная задача, которая стоит перед правительством и регионами на 2026 год».

«Рост рождаемости, поддержка семей с детьми, увеличение продолжительности здоровой жизни граждан – всё это ключевые направления наших совместных усилий», - подчеркнул он.

Ранее эксперт по демографии, общественный деятель, журналист Ирина Гущина заявила «Радиоточке НСН», что увеличение материнского капитала не привело к росту рождаемости в стране.