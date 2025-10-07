Для изменения программы материнского капитала в сторону стимулирования рождения второго и последующих детей необходимо проявить политическую волю, решения уже лежат на столе у правительства. Об этом в комментарии НСН заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков анонсировал обновление системы маткапитала для усиления ее влияния на рождаемость, особенно на появление вторых и последующих детей. Как заявил он РБК, трансформация механизма в 2020 году в сторону перемещения основной части на первого ребенка позволила не провалиться по первенцам. Однако рост вторых рождений не начался.