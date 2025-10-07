В Госдуме объяснили, как изменить механизм маткапитала для повышения рождаемости
Сумму средств необходимо увеличивать на 25% с рождением каждого последующего ребенка, заявила НСН глава комитета по вопросам семьи Нина Останина.
Для изменения программы материнского капитала в сторону стимулирования рождения второго и последующих детей необходимо проявить политическую волю, решения уже лежат на столе у правительства. Об этом в комментарии НСН заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков анонсировал обновление системы маткапитала для усиления ее влияния на рождаемость, особенно на появление вторых и последующих детей. Как заявил он РБК, трансформация механизма в 2020 году в сторону перемещения основной части на первого ребенка позволила не провалиться по первенцам. Однако рост вторых рождений не начался.
«Изобретать велосипед тут не надо. Ничего другого придумать здесь нельзя, кроме как распространить действие маткапитала на второго, третьего и последующих детей. Такой законопроект уже внесён, в том числе, мной. Суть заключается в том, что маткапитал увеличивается на 25% с рождением каждого последующего ребенка. Об этом говорят все, в том числе, глава комиссии по демографии при президенте Валентина Матвиенко. Рекомендация направлена в правительство, дело только за профильным министерством труда, которое должно было предложение наше давно учесть и дать положительное заключение на этот законопроект», - отметила депутат Госдумы.
Нина Останина напрямую связала падение рождений вторых детей с изменениями механизма маткапитала.
«Совершенно очевидно, когда в 2020 году маткапитал со второго ребенка переместили на первого, то в 2024 год получили минус 15% рождения вторых детей. Причина одна – маткапитал в 90% случаев идет на погашение ипотеки. Дальше семья уже задумывается, что они не потянут рождение второго ребенка, пока не выплатят её, вот и приостановилось рождение вторых детей», - пояснила собеседница НСН.
По оценке Останиной, принятие законопроекта об увеличении размера маткапитала на 25% на каждого последующего ребенка потребует расходов порядка 4 триллионов рублей.
«Вопрос требует политической воли. Мало констатировать факт, необходимо поддержать внесенный законопроект. Мы понимаем, сейчас у нас оборонный бюджет. Можно принять закон, а вступит в силу он сразу после завершения спецоперации. Потом, деньги маткапитала не сразу востребованы, они имеют отложенный характер с рождением детей. Поэтому средства находятся в Социальном фонде», - подчеркнула глава комитета Госдумы по вопросам семьи.
Ранее демограф Ирина Гущина заявила в пресс-центре НСН, что порядка 75% молодых людей отказываются от планирования ребенка по личностным причинам. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по её оценке, увеличение материнского капитала не влияет напрямую на рост рождаемости в стране.
