СМИ: Основателя фонда «Мы вместе» Королева арестовали за хищение денег у бойцов СВО

По уголовному делу о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево был арестован основатель «КМД девелопмент» и фонда «Мы вместе» Юрий Королев. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, на который ссылается агентство, ему было предъявлено обвинение по 14 эпизодам вымогательства, хищения, а также организации преступного сообщества.

Отмечается, что обвинения уже предъявлены 40 фигурантам. По словам главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, в качестве жертв они выбирали участников спецоперации, следовавших в отпуск или на лечение.

Ранее в МВД заявили, что была установлена причастность троих полицейских к хищениям и вымогательствам в отношении участников СВО в аэропорту Шереметьево, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе
