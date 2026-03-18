СМИ: Основателя фонда «Мы вместе» Королева арестовали за хищение денег у бойцов СВО
По уголовному делу о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево был арестован основатель «КМД девелопмент» и фонда «Мы вместе» Юрий Королев. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно документу, на который ссылается агентство, ему было предъявлено обвинение по 14 эпизодам вымогательства, хищения, а также организации преступного сообщества.
Отмечается, что обвинения уже предъявлены 40 фигурантам. По словам главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, в качестве жертв они выбирали участников спецоперации, следовавших в отпуск или на лечение.
Ранее в МВД заявили, что была установлена причастность троих полицейских к хищениям и вымогательствам в отношении участников СВО в аэропорту Шереметьево, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
