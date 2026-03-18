Туроператоры призвали государство финансировать инфраструктуру регионов
18 марта 202615:35
Александра Веснина
В России много прекрасных регионов, где определенно есть, на что посмотреть, но этого сделать не получится из-за неразвитой инфраструктуры, сказал НСН Дмитрий Арутюнов.
Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН призвал государство финансировать туристическую доступность регионов.
«У нас прекрасная страна, есть множество регионов, куда поехать и что посмотреть. Нужно вкладывать деньги в развитие инфраструктуры. На Алтае, например, в большинство прекрасных мест просто не доедешь. Это не вопрос турбизнеса, это вопрос государственного развития регионов. На том же Каспие можно построить курорты, как это сделали в Сочи. Нужна государственная программа. Та же самая Камчатка! Это прекрасные места, но достойного жилья крайне мало. То же самое с Хабаровском, Владивостоком. Если там будет развиваться инфраструктура, тогда у нас будет здоровая конкуренция, а не так, что мы берем деньги у людей, которые едут отдыхать в Турцию, потому что там дешевле, а потом эти деньги пускаем на развитие России», — сказал собеседник НСН.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал НСН, что динамика бронирований курортов Краснодарского края для марта вполне нормальная, так как пик ранних бронирований еще не наступил, и к апрелю спрос сильно вырастет.
- Туроператоры призвали государство финансировать инфраструктуру регионов
