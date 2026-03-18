Политолог Солозобов раскрыл имя возможного преемника президента Казахстана
Введение поста вице-президента является одним из ключевых положений новой конституции Казахстана. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог, директор региональных проектов Каспийского института стратегических исследований Юрий Солозобов.
По его мнению, именно вице-президент может стать преемником лидера Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.
«Причем довольно быстро», - отметил эксперт.
Он указал, что на данный пост уже рассматриваются кандидатуры госсоветника Ерлана Карина, а также председателей Сената и Мажилиса Маулена Ашимбаева и Ерлана Кошанова.
Ранее экс-кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов заявил «Радиоточке НСН», что главная цель изменения Конституции в стране — подготовить время для преемника Токаева.
