В 2026 году в средней полосе России будет аномально много клещей, пишет aif.ru со ссылкой на биолога Дмитрия Сафонова. По его словам, к рекордной численности приведут обильные осадки: высокие сугробы укрыли клещей, создав идеальные условия для зимовки. Однако Жемчугов усомнился в подобном прогнозе.

«Количество клещей зависит от того, сколько их было в предыдущий год. У них есть несколько форм, одна переходит в другую после того, как клещи напьются крови. Если не напьется, остается на предыдущей стадии развития еще на сезон. Клещей можно встретить в лесу или на оживленных тропках, где часто проходят люди и животные. Клещи пойкилотермные, их температура тела зависит от температуры окружающей среды. Они могут несколько лет жить без крови, не переходя в половозрелую стадию, чтобы отложить яйца. Зима у нас была снежная, температура доходила до 20 градусов мороза. Не думаю, что будет большое количество клещей, потому что без крови эти паразиты сухие. Численность будет такой же, как в прошлом году», - объяснил он.