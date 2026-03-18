Вакцина и манжеты: Врач рассказал, как защититься от клещей
В 2026 году клещей на лесных тропах будет не больше, чем было в 2025 году, сказал НСН Владислав Жемчугов.
Клещи опасны тем, что переносят десятки вирусов, включая энцефалит, потому, выходя весной на лесную прогулку, важно позаботиться о закрытой одежде. При этом встреча с клещами страшна не только для человека, но и для собак, заявил в беседе с НСН доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
В 2026 году в средней полосе России будет аномально много клещей, пишет aif.ru со ссылкой на биолога Дмитрия Сафонова. По его словам, к рекордной численности приведут обильные осадки: высокие сугробы укрыли клещей, создав идеальные условия для зимовки. Однако Жемчугов усомнился в подобном прогнозе.
«Количество клещей зависит от того, сколько их было в предыдущий год. У них есть несколько форм, одна переходит в другую после того, как клещи напьются крови. Если не напьется, остается на предыдущей стадии развития еще на сезон. Клещей можно встретить в лесу или на оживленных тропках, где часто проходят люди и животные. Клещи пойкилотермные, их температура тела зависит от температуры окружающей среды. Они могут несколько лет жить без крови, не переходя в половозрелую стадию, чтобы отложить яйца. Зима у нас была снежная, температура доходила до 20 градусов мороза. Не думаю, что будет большое количество клещей, потому что без крови эти паразиты сухие. Численность будет такой же, как в прошлом году», - объяснил он.
По словам собеседника НСН, клещи чаще встречаются не в городских парках, а на лесных тропах. Обезопасить себя можно с помощью закрытой одежды из плотных материалов и высоких ботинок.
«Думаю, в городских парках местные службы проводят обработку территории. Если, к примеру, человек пошел в лес на индивидуальную прогулку, клещи могут зацепиться за край одежды. Потому важны плотные манжеты на брюках, рубашке, куртке, капюшон или плотная шапка, высокие ботинки, чтобы при случае клещи не достали до кожи. После прогулки важно осмотреть себя, в первую очередь волосы, клещи часто остаются на голове. Помимо людей они нападают на теплокровных животных, например, собак. Им клещи могут принести смертельную болезнь по типу малярии. В этом случае собака может погибнуть за два-три дня, если ничего не делать. Потому перед прогулкой в лесу важно обработать питомца средством от клещей, а после – осмотреть. Для регионов, в которых распространен клещевой энцефалит есть вакцина. Однако других вакцин от десятка вирусов, которые могут переносить клещи, нет», - отметил Жемчугов.
Ранее сервис «Кот Здоров» выяснил, что более половины всех обращений к ветеринарам в РФ летом по домашним питомцам (52%) касается укусов клещей, напоминает «Радиоточка НСН».
