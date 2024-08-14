«Мастерство не нужно!»: Россиянам рассказали, как вырастить арбуз на балконе

«Это обычное дело, ничего удивительного. Для человека, который умеет, это – легко. Правда, выращивание арбуза требует много места. Это не заслуга погоды и не мастерство. Человек просто умеет. Подбираются сорта ранние или ультраранние, емкость, грунт, дальше - уход. Как правило, арбуз выращивают в вертикальной культуре, как в теплице выращиваются огурцы, также подвязывают арбуз. Сам арбуз или дыню помещают в сеточку и подвешивают, потому что когда он крупный становится, то может оторваться. В нашей зоне арбузы и дыни чаще всего выращивают в теплице. Балкон — это такое промежуточное звено между теплицей и открытым грунтом. На балконе все лучше вызревает, чем в открытом грунте» - поделился он.

По его словам, нет какой-то статистики, что чаще всего выращивают москвичи на балконах, так как встречаются всякие плоды, однако самой простой культурой для домашнего выращивания являются помидоры.