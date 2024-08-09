Врач Мельникова предупредила, кому нельзя есть арбузы

По её словам, стоит быть осторожнее тем, у кого в крови высокое содержание калия.

«Им следует употреблять не более 150-200 г арбуза в день во избежание сердечной аритмии», - предупредила специалист.

Она также отметила, что, арбуз может привести к быстрому повышению сахара крови и скачкам энергии, что опасно при избыточной массе тела, ожирении и сахарном диабете.

«Арбуз — это источник фруктозы, дающей большую нагрузку на печень. Ведь именно печень занимается переработкой этого быстрого углевода. Поэтому будьте осторожны, употребляя сладкую ягоду при гепатите и циррозе», — добавила врач.

Ранее россиянам объяснили опасность ранних арбузов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

