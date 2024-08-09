Врач Мельникова предупредила, кому нельзя есть арбузы
У арбуза много полезных свойств, но есть те, кому его есть нельзя, рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова, сообщает «Газета.Ru».
По её словам, стоит быть осторожнее тем, у кого в крови высокое содержание калия.
«Им следует употреблять не более 150-200 г арбуза в день во избежание сердечной аритмии», - предупредила специалист.
Она также отметила, что, арбуз может привести к быстрому повышению сахара крови и скачкам энергии, что опасно при избыточной массе тела, ожирении и сахарном диабете.
«Арбуз — это источник фруктозы, дающей большую нагрузку на печень. Ведь именно печень занимается переработкой этого быстрого углевода. Поэтому будьте осторожны, употребляя сладкую ягоду при гепатите и циррозе», — добавила врач.
Ранее россиянам объяснили опасность ранних арбузов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эксперт рассказал, сколько стоит создать мобильное приложение
- Российский гребец Петров не смог выиграть олимпийскую медаль
- Военный эксперт Суконкин назвал походные колонны «болезнью всех армий»
- Политолог Марков назвал причину, по которой Дерипаска призвал остановить СВО
- Врач Мельникова предупредила, кому нельзя есть арбузы
- Россияне назвали эмпатичность главным качеством начальника
- Великобритания расширила список санкций против Белоруссии
- Вооруженные силы России освободили Сергеевку в ДНР
- Кадыров пообещал «хорошие результаты» в Курской области «через 2-3 дня»
- В Бурятии после дождей подтопило более 270 придомовых территорий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru