«Надо пинать чиновников!»: Туманов призвал ввести льготы для чесноководов

«Крупных производителей чеснока в России очень мало. Как правило, его производят личные подсобные хозяйства, продукцию которых никто не считает, а это не меньше половины от общего объема потребления. Цена на рынке чеснока зависит в первую очередь от импортеров (то есть от мирового лидера по производству чеснока — Китая), на прилавках в магазинах и на рынках почти весь чеснок — китайский, отечественных производителей можно встретить крайне редко. Как можно исправить ситуацию? Ввести некоторые преференции для аграриев, выращивающих чеснок. Когда надо закрыть какую-то брешь, Минсельхоз устанавливает некие льготы для отечественных производителей, и это работает — по крайней мере, в отношении зерна, помидоров и огурцов», — сказал Туманов.

Собеседник НСН назвал неразумным невнимание к производителям чеснока со стороны властей.

«Чеснок — слегка подзабытая культура. Никто не может понять, почему так происходит. Вроде бы он всегда на столе у россиян, традиционно применяется как некое профилактическое средство. При этом сорта чеснока никто не знает, никто не пропагандирует, никто с ними не работает. Чеснок надо поднимать. Допустим, завтра закроются для России банки в Китае, и огромная страна останется без чеснока. Про чеснок надо кричать, надо пинать чиновников, депутатов, Минсельхоз и так далее», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что заморозки в начале мая лишили российских аграриев более половины будущего урожая.

