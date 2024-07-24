«Надо пинать чиновников!»: Туманов призвал ввести льготы для чесноководов
Чеснок — незаслуженно подзабытая культура в России, нужно заставлять чиновников и Минсельхоз поддерживать чесноководов, сказал НСН Андрей Туманов.
Цену на рынке чеснока сегодня диктуют китайские производители, товаром которых завалены российские прилавки, чтобы изменить ситуацию, власти должны всячески поддерживать российских производителей чеснока и вводить для них льготы. Об этом НСН заявил глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов.
Национальный союз чесноководов ранее заявил о подорожании чеснока и чесночных соусов России на 20-30% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщила «Парламентская газета». Росстат приводит более пугающие цифры — рост цен на 41%. В сложившейся ситуации обвиняют низкую урожайность чеснока в России, локальную засуху, а также монополию на рынке компаний из Китая, которые привозят в 10 раз больше чеснока, чем производится в России. По словам Туманова, как минимум половина от общего объема потребления чеснока выращивается на приусадебных ситуациях, а изменить ситуацию можно, введя льготы для производителей чеснока.
«Крупных производителей чеснока в России очень мало. Как правило, его производят личные подсобные хозяйства, продукцию которых никто не считает, а это не меньше половины от общего объема потребления. Цена на рынке чеснока зависит в первую очередь от импортеров (то есть от мирового лидера по производству чеснока — Китая), на прилавках в магазинах и на рынках почти весь чеснок — китайский, отечественных производителей можно встретить крайне редко. Как можно исправить ситуацию? Ввести некоторые преференции для аграриев, выращивающих чеснок. Когда надо закрыть какую-то брешь, Минсельхоз устанавливает некие льготы для отечественных производителей, и это работает — по крайней мере, в отношении зерна, помидоров и огурцов», — сказал Туманов.
Собеседник НСН назвал неразумным невнимание к производителям чеснока со стороны властей.
«Чеснок — слегка подзабытая культура. Никто не может понять, почему так происходит. Вроде бы он всегда на столе у россиян, традиционно применяется как некое профилактическое средство. При этом сорта чеснока никто не знает, никто не пропагандирует, никто с ними не работает. Чеснок надо поднимать. Допустим, завтра закроются для России банки в Китае, и огромная страна останется без чеснока. Про чеснок надо кричать, надо пинать чиновников, депутатов, Минсельхоз и так далее», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что заморозки в начале мая лишили российских аграриев более половины будущего урожая.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК РФ: Установлена личность подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве
- Путин поручил обеспечить заселение в отели по водительским правам
- Шольц заявил о намерении переизбраться на пост канцлера
- Американский город Солт-Лейк-Сити второй раз примет зимние Олимпийские игры
- Марио Фернандес покинул «Зенит»
- Французские Альпы выбрали в качестве столицы зимней Олимпиады 2030 года
- Голикова: число курильщиков в России сократилось на половину
- Космонавт Артемьев рассказал, когда Россия уйдет с МКС
- Криминальную драму с Кириллом Кяро и Марком Эйдельштейном представят в Выборге
- Площадь Европы в Москве переименовали в площадь Евразии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru