Массовые увольнения врачей как тренд борьбы за справедливость

Массовые увольнения врачей из-за низких зарплат и тяжелых условий труда, похоже, становятся трендом. Не имея другой возможности, а может, и не желая отстаивать своё право на труд в нормальных условиях, медики предпочитают писать заявление об уходе.

Вслед за нашумевшей историей с сотрудниками онкоцентра им.Блохина, о массовом увольнении заговорили и в городской больнице №6 Челябинска. Как пишет сайт 74.RU, без профильных специалистов остался травмпункт — сразу три врача написали заявления, и на дневном приеме остались два врача. При этом за полтора года больницу покинули уже пять травматологов.

Чтобы обеспечить круглосуточный прием граждан, руководство больницы вывело на вечерние и ночные часы хирургов, у которых нет ни лицензии, ни травматологического сертификата, но есть дежурства в собственном отделении. Но и эти врачи не исключают своего перехода в другие клиники.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин заявил НСН, что видит в таком тренде, прежде всего, большую опасность для пациентов.

«Есть опасения, что эти массовые увольнения могут привести к сильному ухудшению ситуации. Всё потому, что пока не получили позитивных эффектов, а ситуация осложнилась. И в ряде случаев страдают пациенты. В каждом случае нужно хорошо подумать, какого результата мы хотим добиться. И если начнется массовый исход, и будет об этом известно на всю страну. Нужно рассчитать, какие будут последствия. Это такая двусторонняя проблема, поэтому с администрацией лечебного учреждения сначала провести переговоры», - считает собеседник НСН.

Ранее экс- заместитель главврача Максим Рыков онкоцентра им. Блохина, сообщил, что причиной увольнения стали низкие зарплаты. «Медсестры получали по 60–80 тыс. рублей, с лета зарплаты у них снизились до 10–17 тысяч», - уточнил он. При этом руководители получают чуть ли не миллионы.