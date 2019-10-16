Медицинское средневековье. Врачи-мигранты спасут Минздрав от массовых увольнений

К концу года в России может случиться массовое увольнение врачей по всей стране. С таким предупреждением выступили участники пресс-конференции в НСН. Представители «Лиги защиты врачей» сообщили, что уже столкнулись с подготовкой медиками заявлений «либо об уходе, либо о переходе на одну ставку, либо отказе работать в тех условиях, которые предоставлены». Напомним, за последние два-три месяца по России прокатилась череда скандалов с попытками коллективных увольнений медицинских работников, которые отказываются далее трудиться за несправедливую, по их мнению, зарплату, и в условиях чрезмерных нагрузок, вызванных нехваткой кадров. По официальным оценкам Минздрава, в стране не хватает 25 тысяч врачей и 130 тысяч медсестер.

Проблему дефицита врачебных кадров Минздрав и Минтруд придумали решить с помощью медиков из-за рубежа. Им планируется предоставлять российское гражданство в упрощенном порядке. К чему это приведет, рассказал, выступая в пресс-центре НСН, президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин.

«Нас ожидает приток тех врачей, которые заранее знают, что они не могут адаптироваться в другой стране кроме России. Они не смогут адаптироваться не то что в Германии, они не смогут адаптироваться в Прибалтике. Тех соотечественников, которые из России эмигрировали в Восточную Европу и Прибалтику, их заменят другие специалисты. Средний уровень российского врача будет ниже, чем мировая практика. Тех врачей, которые уедут, тех врачей, которых посадят в тюрьму, тех врачей, которые уйдут из специальности, не выдержав этих условий труда, их заменят мигранты. И заменят те мигранты, которые не способны адаптироваться в Европе, в Америке и даже в Азии уже, в развитых странах. То есть, мы полностью представляем себя страной третьего мира».

Не будучи ни ксенофобом, ни Ксенофонтом (по Рабле), автор этих строк все же поостерегся бы грести всех врачей-мигрантов под одну гребенку. Жизнь сводила с блестящими специалистами своего дела: педиатром – уроженкой Азербайджана, хирургом-узбеком. Правда, судя по возрасту, они получили еще советское медицинское образование, и в Москву не вчера приехали работать.

Тут возникает главный, как представляется, вопрос: кто, как и на основании каких методик будет оценивать квалификацию и профпригодность вновь прибывающих медицинских специалистов? Если Минздрав найдет ответ на него и решит, как отсеять «коновалов» от по-настоящему грамотных специалистов, тогда средневековье нашей медицине все же не грозит.

