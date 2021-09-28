Маски надеть, вакцину вколоть! Власти ужесточают антиковидные меры

Пандемия продлится еще как минимум год, а говорить о возможности возвращения к привычному образу жизни можно будет только после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет понятно, насколько коронавирус адаптировался и как он меняется. Такой прогноз дал врач-инфекционист Евгений Тимаков в интервью РИА Новости.

В понедельник по данным оперативного штаба, сутки выявили 22 236 случаев заражения коронавирусом. Также за сутки зафиксировано 779 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса умерли 204 679 человек.

В этой связи профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил в пресс-центре НСН, что государство должно действовать жестче из-за существующей угрозы жизни людей.

«Я сторонник непопулярной точки зрения. Я считаю, что в условиях пандемии, поскольку жизни людей зависят от их поведения, государство должно применять более жесткие меры и в этом отношении проводить такую линию, с помощью политики кнута и пряника, чтобы добиться высокого уровня вакцинации. Если нужно изменить какие-то законы – можно это сделать. Нужно добиться того, чтобы люди вакцинировались так, как они вакцинируются в других цивилизованных странах», - подчеркнул вирусолог.

Его коллега, врач-инфекционист, профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев уточнил, что вакцинация должна быть честной.

«Покупка сертификатов недопустима», - заявил он в пресс-центре НСН.

«Значительное количество, скажем так, хитроумных покупают сертификаты, трясут ими, потом заболевают, потом, не дай бог, летальный исход – но справка-то осталась! Отсюда огромное количество пересудов, что люди, которые вакцинированы, еще больше болеют и еще чаще имеют летальный исход. Это немаловажно. Я не знаю общее количество таких случаев по нашей стране, но вот только что во Франции обнаружили 32 тысячи поддельных сертификатов, а я думаю, в России их не меньше», - объяснил врач.

Туроператоры заявляют, что всё больше иностранцев едут в Россию, чтобы сделать прививку от ковида, потому что доверяют российским вакцинам.

Как отметил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко «25-30 тысяч заявок туроператоры имеют в онлайн-режиме».