Принуждать – и никаких гвоздей! Вирусологи призвали к жёсткой вакцинации
Профессора медицины в пресс-центре НСН объяснили необходимость активизации прививочной кампании.
Государство должно жёстче понуждать граждан к вакцинации от коронавируса из-за существующей угрозы жизни людей. Такую позицию на пресс-конференции НСН обозначил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«Я сторонник непопулярной точки зрения. Государство должно в этом отношении проводить такую линию, с помощью политики кнута и пряника, чтобы добиться высокого уровня вакцинации. Если нужно изменить какие-то законы – можно это сделать. Нужно добиться того, чтобы люди вакцинировались так, как это делается в других цивилизованных странах», - подчеркнул вирусолог.
В свою очередь, профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев считает, что государству необходимо больше внимания уделять пропаганде вакцинации в соцсетях, чтобы уменьшить влияние на общественное мнение так называемых антипрививочников.
«Если раньше вся санитарная пропаганда была более-менее централизована и исходила от Минздрава и его региональных подразделений, то сейчас в интернете можно найти всё что угодно. Поэтому вся санитарная пропаганда должна сосредоточиться на сети, где представленность истинных знаний очень и очень небольшая. Чисто психологически, если человек антипрививочник – он будет искать подтверждение своего негативного отношения и переубедить его очень трудно», - отметил эксперт.
Профессор также подчеркнул на пресс-конференции НСН, что в массовом недоверии к вакцинации виноваты покупатели поддельных сертификатов:
«Значительное количество, скажем так, хитроумных покупают сертификаты, трясут ими, потом заболевают, потом, не дай бог, летальный исход – но справка-то осталась! Отсюда огромное количество пересудов, что люди, которые вакцинированы, еще больше болеют и еще чаще имеют летальный исход. Я не знаю общее количество таких случаев по нашей стране, но вот только что во Франции обнаружили 32 тысячи поддельных сертификатов, а я думаю, в России их не меньше. Люди раздувают эти случаи, а в результате это всё выливается в отказы от прививки, якобы это может привести к неблагоприятному исходу. Хотя в Москве, в больницу в Коммунарке поступает огромное количество невакцинированных, а привитых – единицы».
Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн также отметил в пресс-центре НСН, что повторное заражение коронавирусом – довольно редкое явление, а иммунитет сохраняется в течение полугода.
«Я видел дважды переболевших, это единицы из единиц. Достоверно подтвержденных случаев немного. Это вообще важный вопрос, обеспечивает ли инфицирование коронавирусом специфический иммунитет. Если этот иммунитет не сверхзначительный, не сверхположительный, то на шесть месяцев, на год его хватает. Но еще лучше от вакцины - как минимум на полгода, это официальная позиция Минздрава», - пояснил специалист.
В понедельник, 27 сентября стало известно, что клинические исследования новой российской вакцины «Бетувакс-КоВ-2» стартуют в начале октября. Минздрав ранее выдал разрешение на ее испытания. Они продлятся до 31 августа 2022 года, в них примут участие 170 добровольцев на базе медицинских организаций в Санкт-Петербурге и Перми.
Как отметили в фонде «Сколково», препарат не несет в себе генетического материала, избыточной антигенной нагрузки, дополнительных консервантов, стабилизаторов и неорганических составляющих. Это позволяет минимизировать риски побочных эффектов, а также снизить аллергенность.
Сейчас в России стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» (рекомендован для ревакцинации) и «ЭпиВакКорона-Н».
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