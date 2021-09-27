Принуждать – и никаких гвоздей! Вирусологи призвали к жёсткой вакцинации

Государство должно жёстче понуждать граждан к вакцинации от коронавируса из-за существующей угрозы жизни людей. Такую позицию на пресс-конференции НСН обозначил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Я сторонник непопулярной точки зрения. Государство должно в этом отношении проводить такую линию, с помощью политики кнута и пряника, чтобы добиться высокого уровня вакцинации. Если нужно изменить какие-то законы – можно это сделать. Нужно добиться того, чтобы люди вакцинировались так, как это делается в других цивилизованных странах», - подчеркнул вирусолог.

В свою очередь, профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев считает, что государству необходимо больше внимания уделять пропаганде вакцинации в соцсетях, чтобы уменьшить влияние на общественное мнение так называемых антипрививочников.

«Если раньше вся санитарная пропаганда была более-менее централизована и исходила от Минздрава и его региональных подразделений, то сейчас в интернете можно найти всё что угодно. Поэтому вся санитарная пропаганда должна сосредоточиться на сети, где представленность истинных знаний очень и очень небольшая. Чисто психологически, если человек антипрививочник – он будет искать подтверждение своего негативного отношения и переубедить его очень трудно», - отметил эксперт.