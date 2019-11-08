Малышева не поверила в высокую смертность миллениалов
В эфире НСН врач и телеведущая прокомментировала опубликованное в США исследование о том, что смертность среди родившихся с 1981 по 1996 годы будет выше, чем среди их родителей.
Федерация независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association (BCBS) опубликовала доклад, в котором заявила, что поколение так называемых миллениалов, то есть людей, родившихся с 1981 по 1996 год, будет значительно выше. В исследовании говорится, что они будут умирать на 40 процентов чаще, чем поколение X (1961–1981 годы), в том числе из-за бедности и угроз ранних болезней.
Телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева в эфире НСН не согласилась с такими данными, заявив, что продолжительность жизни сегодня, напротив, растет.
«Это исходно смешно слушать, потому что продолжительность жизни растет. Растет она в связи с огромными переменами в жизни людей. Качественные перемены случились, когда были изобретены вакцины и антибиотики, это продлило жизнь человечества на 30 лет. После изобретения статинов и аспирина, когда их стали принимать системно годами, продолжительность жизни возросла еще на 10-15 лет. Сегодня многие формы рака стали лечиться и добавили людям, которые должны были умереть, еще 10-15 лет. Предполагать, что жизнь сократится, невозможно», - сказала она.
Елена Малышева добавила, что человечество в ближайшем будущем столкнется не с повышенной смертностью среди миллениалов, а с ростом числа пожилых людей.
«Проблема человечества абсолютно в другом – в удлинившейся продолжительности жизни и в огромном количестве пожилых людей, которые будут жить, но уже не смогут работать. Как содержать их, как сделать их жизнь активной, наполненной смыслом – вот это будет главный вопрос человечества», - заключила телеведущая.
Ранее ведущий научный сотрудник федерального научно-исследовательского центра института социологии РАН Леонтий Бызов рассказал в эфире НСН об основных отличиях российских миллениалов от зарубежных.
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