Малышева не поверила в высокую смертность миллениалов

«Это исходно смешно слушать, потому что продолжительность жизни растет. Растет она в связи с огромными переменами в жизни людей. Качественные перемены случились, когда были изобретены вакцины и антибиотики, это продлило жизнь человечества на 30 лет. После изобретения статинов и аспирина, когда их стали принимать системно годами, продолжительность жизни возросла еще на 10-15 лет. Сегодня многие формы рака стали лечиться и добавили людям, которые должны были умереть, еще 10-15 лет. Предполагать, что жизнь сократится, невозможно», - сказала она.

Елена Малышева добавила, что человечество в ближайшем будущем столкнется не с повышенной смертностью среди миллениалов, а с ростом числа пожилых людей.

«Проблема человечества абсолютно в другом – в удлинившейся продолжительности жизни и в огромном количестве пожилых людей, которые будут жить, но уже не смогут работать. Как содержать их, как сделать их жизнь активной, наполненной смыслом – вот это будет главный вопрос человечества», - заключила телеведущая.

Ранее ведущий научный сотрудник федерального научно-исследовательского центра института социологии РАН Леонтий Бызов рассказал в эфире НСН об основных отличиях российских миллениалов от зарубежных.

