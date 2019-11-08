Миллениалы будут жить бедно, но не долго

Как указывается в отчете, миллениалы либо исправят ситуацию, правда, не указывается, каким образом, либо смертность среди них увеличится на 40%. Этому, как и болезням, будет способствовать подорожавшее на 33% лечение, пишет Ura.ru.

Российские миллениалы, помимо хамства и сложностей со здоровьем, были замечены еще и в тотальном хамстве. Психолог, физиогномист Светлана Филатова в эфире НСН заявила, что подобное отношение к ближнему среди россиян процветает не от хорошей жизни.

«Конечно же, хамство от бескультурья. Совесть воспитывается после того, как человек получил и удовлетворил все необходимые, самые низшие свои потребности в пище, безопасности и в признании. Когда у человека все хорошо, у него нет потребности хамить. Это такая проекция на окружающую жизнь. Чем хуже у тебя внутри, тем хуже и снаружи. Это внутренняя установка, которую нужно воспитывать с детского возраста родителям. Причем, не просто насаждая это, а нужно своим примером показывать. В перечисленных городах очень много факторов влияет: удаленность от центра, скорее всего там находятся какие-то исправительные учреждения. Как правило, люди скатываются, когда вокруг все не очень хорошо и внутри тоже плохо. Чем ниже уровень жизни, тем хуже с этим дело обстоит. Это те места, где больше людей из низших слоев общества», - сообщила физиогномист.

