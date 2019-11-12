Малышева: Синтоловому качку Терешину не избавиться от «проклятия базук»
Телеведущая, доктор медицинских наук в эфире НСН заявила, что удалить токсичную жидкость из конечностей обладателя «рук-базук» Кирилла Терешина практически невозможно.
СМИ сообщили, что россиянину Кириллу Терешину, известному как «руки-базуки», вывели токсичный синтол из обеих конечностей. Операцию провели в Москве, в настоящее время Терешин находится на реабилитации, руками двигать пока не может. Врачи отмечают, что пациенту грозила ампутация, но ее удалось избежать.
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире НСН отметила, что пыталась помочь парню - ранее он становился участником ее передачи.
«Синтол, который Кирилл ввел себе в руки в количестве 6 литров удалить полностью невозможно. Это как хлеб положить в банку с растительным маслом - весь хлеб будет пропитан маслом. Так и синтол пропитал все мышцы. Есть только маленькие очаги, где он расположен в замкнутых образованиях. Оттуда можно удалить от 2-3 мл, не больше. Поэтому я не знаю, что сделали Кириллу, но с медицинской точки зрения удалить синтол из его рук не возможно, кроме как вырезать часть мышц», - сказала Малышева.
Токсичный состав был введен несколько лет назад по желанию самого Терешина. Он прославился после участия в ряде телепередач, где демонстрировал объемные бицепсы раздутые из-за синтоловых инъекций. В начале 2019 года парень пожаловался на плохое самочувствие.
Ранее НСН сообщала, что Кирилл Терешин намерен удалить синтоловые бицепсы, даже если для этого придется отказаться от съемок в фильме «Брат-3».
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