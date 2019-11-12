Малышева: Синтоловому качку Терешину не избавиться от «проклятия базук»

«Синтол, который Кирилл ввел себе в руки в количестве 6 литров удалить полностью невозможно. Это как хлеб положить в банку с растительным маслом - весь хлеб будет пропитан маслом. Так и синтол пропитал все мышцы. Есть только маленькие очаги, где он расположен в замкнутых образованиях. Оттуда можно удалить от 2-3 мл, не больше. Поэтому я не знаю, что сделали Кириллу, но с медицинской точки зрения удалить синтол из его рук не возможно, кроме как вырезать часть мышц», - сказала Малышева.

Токсичный состав был введен несколько лет назад по желанию самого Терешина. Он прославился после участия в ряде телепередач, где демонстрировал объемные бицепсы раздутые из-за синтоловых инъекций. В начале 2019 года парень пожаловался на плохое самочувствие.

Ранее НСН сообщала, что Кирилл Терешин намерен удалить синтоловые бицепсы, даже если для этого придется отказаться от съемок в фильме «Брат-3».

