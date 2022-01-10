«Это не так просто»: Иммунолог призвал не бояться заразиться смесью «омикрона» и «дельты»
Иммунолог Николай Крючков считает, что заразиться двумя штаммами коронавируса одновременно почти невозможно.
Если при ряде обязательных условий человек все-таки заразится «гибридной» линией COVID-19, это не окажет серьезного давления на организм. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в разговоре с изданием Ura.ru заявил, что «омикрон» может объединяться с другими штаммами COVID-19 при одновременном нахождении в организме пациента. Крючков подтвердил, что вирусы могут встретиться в организме одного человека.
«Но тут должно совпасть много «если». Во-первых, должна быть довольно высокая распространенность обеих линий в популяции. Когда «дельты» мало, а «омикрона» много, вероятность их встречи в организме одного человека мала. А когда они более-менее сравняются, или распространенность каждого из них будет составлять десятки процентов, тогда возможность возникает. Но это маловероятное событие, которое не будет иметь никакого эффекта. Человеку должно быть без разницы, заболел он двумя линиями или одной», - объяснил он.
При этом иммунолог считает, что одновременно заразиться двумя видами коронавируса почти невозможно.
«Период, когда заболеваемость обеими линиями примерно сравнивается, очень короткий. Реальная вероятность в каждой популяции существует, возможно, в течение одной-полутора недель. Но человек должен заразиться и первой, и второй линией – это тоже не так просто. Вряд ли он за день-два, пока у него первая инфекция не развернулась, успевает заразиться второй», - отметил Крючков.
По его словам, такая ситуация возможна только при наличии у человека иммунодефицита.
«В таком случае период, когда две инфекции могут быть совмещены в организме - больше. Но даже, если такое появляется, то для возникновения эффекта на популяционном уровне, для распространения «гибридной» линии, необходимо, чтобы она по своим свойствам была значительно лучше, чем наиболее распространенная уже существующая линия. Это тоже сложно. Я с трудом могу себе представить, что появится какая-то связь «Дельты» и «Омикрона», которая будет мощнее, чем «омикрон» и начнет его вытеснять», - заключил Крючков.
Ранее врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что распространение «омикрона» в России не получится остановить, поэтому нужно готовить систему здравоохранения, чтобы она выдержала удар.
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