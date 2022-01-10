«Это не так просто»: Иммунолог призвал не бояться заразиться смесью «омикрона» и «дельты»

«Но тут должно совпасть много «если». Во-первых, должна быть довольно высокая распространенность обеих линий в популяции. Когда «дельты» мало, а «омикрона» много, вероятность их встречи в организме одного человека мала. А когда они более-менее сравняются, или распространенность каждого из них будет составлять десятки процентов, тогда возможность возникает. Но это маловероятное событие, которое не будет иметь никакого эффекта. Человеку должно быть без разницы, заболел он двумя линиями или одной», - объяснил он.

При этом иммунолог считает, что одновременно заразиться двумя видами коронавируса почти невозможно.

«Период, когда заболеваемость обеими линиями примерно сравнивается, очень короткий. Реальная вероятность в каждой популяции существует, возможно, в течение одной-полутора недель. Но человек должен заразиться и первой, и второй линией – это тоже не так просто. Вряд ли он за день-два, пока у него первая инфекция не развернулась, успевает заразиться второй», - отметил Крючков.

По его словам, такая ситуация возможна только при наличии у человека иммунодефицита.