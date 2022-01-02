«Сцепив зубы»: Иммунолог призвал готовиться к неизбежной волне «Омикрона»

«Справиться с ним не удастся. Когда волна начнется, нам надо будет, сцепив зубы, пережить ее. А потом она, как и любая волна пандемии, закончится. Исправить ситуацию при помощи противоэпидемических мероприятий или прививок – маловероятно. У нас не принят закон о QR-кодах, регионы с их введением - кто в лес, кто по дрова. Поскольку «Омикрон» очень резко контагиозный, его распространение будет невозможно остановить. Остается только подготовить систему здравоохранения, чтобы она выдержала эту волну», - отметил иммунолог.

Болибок считает, что в этом году «вспышки коронавируса будут повторяться по несколько раз за сезон».

«Короновирусная инфекция как была коронавирусной инфекцией, так ей и осталась. У нас был ее человеческий штамм, который вызывал обычный ОРВИ, иногда несколько раз за сезон. Иммунитет против него не стойкий, вирус достаточно быстро мутирует. Если говорить о коллективном иммунитете, то надо понимать, для какого именно штамма он разработан. Существующий, который создавался за счет переболевших и привитых, был стоек к «уханьскому» штамму. Выяснилось, что от «дельты» он особо не защищает. То есть привитые хотя бы не умирали от него. Аналогично с «Омикрон»-штаммом», - отметил он.

При этом иммунолог напомнил, что от коронавируса чаще умирают люди, находящиеся в зоне риска.