«Сцепив зубы»: Иммунолог призвал готовиться к неизбежной волне «Омикрона»
Остановить распространение нового штамма коронавируса не получится, поэтому нужно готовить систему здравоохранения, чтобы она выдержала удар, считает Владимир Болибок
В этом году распространение штамма «Омикрон» будет невозможно остановить из-за его высокой заразности. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок.
«Волна заражения «Омикроном» уже началась, просто мы сейчас видим очень низкие показатели в России. Просто некоторые медучреждения определяют это как «Омикрон», а некоторые – нет. Вопрос только в том, как быстро это стартанет. Если всплеск будет такой же резкий, как в европейских странах, то резкий рост заболеваемости будет сразу после новогодних каникул», - заметил он.
Врач рассказал, как бороться с «Омикроном».
«Справиться с ним не удастся. Когда волна начнется, нам надо будет, сцепив зубы, пережить ее. А потом она, как и любая волна пандемии, закончится. Исправить ситуацию при помощи противоэпидемических мероприятий или прививок – маловероятно. У нас не принят закон о QR-кодах, регионы с их введением - кто в лес, кто по дрова. Поскольку «Омикрон» очень резко контагиозный, его распространение будет невозможно остановить. Остается только подготовить систему здравоохранения, чтобы она выдержала эту волну», - отметил иммунолог.
Болибок считает, что в этом году «вспышки коронавируса будут повторяться по несколько раз за сезон».
«Короновирусная инфекция как была коронавирусной инфекцией, так ей и осталась. У нас был ее человеческий штамм, который вызывал обычный ОРВИ, иногда несколько раз за сезон. Иммунитет против него не стойкий, вирус достаточно быстро мутирует. Если говорить о коллективном иммунитете, то надо понимать, для какого именно штамма он разработан. Существующий, который создавался за счет переболевших и привитых, был стоек к «уханьскому» штамму. Выяснилось, что от «дельты» он особо не защищает. То есть привитые хотя бы не умирали от него. Аналогично с «Омикрон»-штаммом», - отметил он.
При этом иммунолог напомнил, что от коронавируса чаще умирают люди, находящиеся в зоне риска.
«Пандемия показывает, насколько сильно людям надо соблюдать правила здорового образа жизни. Надо следить за весом, сахаром, давлением, холестерином. Те, кто имеет проблемы с этими показателями – попадают в группу риска. Для них и наше государство, и страны всего мира предлагают прививки. Но народ упорно не хочет их делать. Есть анекдот: "Коронавирус придумали для того, чтобы мы вспомнили греческий алфавит"», - заключил Болибок.
Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что до начала лета в России ситуация, связанная с пандемией, будет очень тяжелой.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+18 233 / сут.
Умерли
311 тыс.+811 / сут.
Выздоровели
9,5 млн+26 976 / сут.
- Мошенник под видом спикера чеченского парламента вымогает деньги в Сети
- 11 этажей залиты кипятком. Прокуратура начала проверку
- Аэропорт в Перми прекратил работу из-за непогоды
- В Москве мигранты устроили массовую драку в новогоднюю ночь
- В МЧС опровергли принадлежность прогноза об опасном астероиде ведомству
- Смертельный рейс. СК расследует ДТП с автобусом под Рязанью
- В МИД считают, что ВОЗ успокаивает Россию надеждами на признание «Спутника V» ВОЗ
- В России за прошедшие сутки выявили 18 233 новых случая коронавируса
- Профессор назвала два способа увеличить пенсию
- Во ВНИИ ГОЧС предупредили об огромном астероиде, угрожающем Земле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru