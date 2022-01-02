«Сцепив зубы»: Иммунолог призвал готовиться к неизбежной волне «Омикрона»

Остановить распространение нового штамма коронавируса не получится, поэтому нужно готовить систему здравоохранения, чтобы она выдержала удар, считает Владимир Болибок


В этом году распространение штамма «Омикрон» будет невозможно остановить из-за его высокой заразности. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок.

«Волна заражения «Омикроном» уже началась, просто мы сейчас видим очень низкие показатели в России. Просто некоторые медучреждения определяют это как «Омикрон», а некоторые – нет. Вопрос только в том, как быстро это стартанет. Если всплеск будет такой же резкий, как в европейских странах, то резкий рост заболеваемости будет сразу после новогодних каникул», - заметил он.

Врач рассказал, как бороться с «Омикроном».

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«Справиться с ним не удастся. Когда волна начнется, нам надо будет, сцепив зубы, пережить ее. А потом она, как и любая волна пандемии, закончится. Исправить ситуацию при помощи противоэпидемических мероприятий или прививок – маловероятно. У нас не принят закон о QR-кодах, регионы с их введением - кто в лес, кто по дрова. Поскольку «Омикрон» очень резко контагиозный, его распространение будет невозможно остановить. Остается только подготовить систему здравоохранения, чтобы она выдержала эту волну», - отметил иммунолог.

Болибок считает, что в этом году «вспышки коронавируса будут повторяться по несколько раз за сезон».

«Короновирусная инфекция как была коронавирусной инфекцией, так ей и осталась. У нас был ее человеческий штамм, который вызывал обычный ОРВИ, иногда несколько раз за сезон. Иммунитет против него не стойкий, вирус достаточно быстро мутирует. Если говорить о коллективном иммунитете, то надо понимать, для какого именно штамма он разработан. Существующий, который создавался за счет переболевших и привитых, был стоек к «уханьскому» штамму. Выяснилось, что от «дельты» он особо не защищает. То есть привитые хотя бы не умирали от него. Аналогично с «Омикрон»-штаммом», - отметил он.

При этом иммунолог напомнил, что от коронавируса чаще умирают люди, находящиеся в зоне риска.

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«Пандемия показывает, насколько сильно людям надо соблюдать правила здорового образа жизни. Надо следить за весом, сахаром, давлением, холестерином. Те, кто имеет проблемы с этими показателями – попадают в группу риска. Для них и наше государство, и страны всего мира предлагают прививки. Но народ упорно не хочет их делать. Есть анекдот: "Коронавирус придумали для того, чтобы мы вспомнили греческий алфавит"», - заключил Болибок.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что до начала лета в России ситуация, связанная с пандемией, будет очень тяжелой.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МедицинаиммунологРоссияОмикрон-штаммКоронавирус
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