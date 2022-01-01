«Только если катастрофа»: Иммунолог исключил возможность локдауна в России в 2022 году

А вот масочный режим в стране сохранится, но только формальный - многие уже не используют средства индивидуальной защиты, добавил Крючков.

«Толку от сохранения масочного режима или его отмены – ноль. Потому что де-факто этого нет. Маски очень мало используются, как и социальное дистанцирование, как и развод толпы в часы пик, дистанционная работа или учеба. Это все уже давно практически не работает. Формально масочный режим не будет отменен в следующем году. Но если люди де-факто продолжат его не соблюдать, то у нас продолжится колоссальная избыточная смертность и загрузка медицинских учреждений», - отметил он.

Ранее Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточк﻿а НСН» заявил, что в 2022 году возможно появление нового вида коронавируса.