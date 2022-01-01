«Только если катастрофа»: Иммунолог исключил возможность локдауна в России в 2022 году
Иммунолог Николай Крючков считает, что в 2022 году в России будет сделан максимум для того, чтобы локдауна больше не было.
Российские власти сделают все возможное, чтобы избежать введения нового локдауна в 2022 году - основанием для таких мер может стать только катастрофа, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Я с трудом представляю, что такого должно произойти в системе здравоохранения, какого рода коллапс, чтобы государство задумалось о введении более серьезных противоэпидемических мер. Думаю, что до последнего будут тянуть, и если с «Омикроном» начнется катастрофа, такой сценарий тоже есть, то только в этом случае, совсем не тогда, когда надо – будут ужесточать. Для этого сделают максимум, чтобы локдауна не было», - добавил он.
А вот масочный режим в стране сохранится, но только формальный - многие уже не используют средства индивидуальной защиты, добавил Крючков.
«Толку от сохранения масочного режима или его отмены – ноль. Потому что де-факто этого нет. Маски очень мало используются, как и социальное дистанцирование, как и развод толпы в часы пик, дистанционная работа или учеба. Это все уже давно практически не работает. Формально масочный режим не будет отменен в следующем году. Но если люди де-факто продолжат его не соблюдать, то у нас продолжится колоссальная избыточная смертность и загрузка медицинских учреждений», - отметил он.
Ранее Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в 2022 году возможно появление нового вида коронавируса.
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