«Макрон и генералы думают одинаково». Эксперт – о решении проблемы мигрантов во Франции

Дело не в том, чтобы давить на Макрона. Все общество должно думать над тем, как с этим быть: ужесточить порядок или сохранить свободы для людей, которые их завоевали, и думать, как интегрировать исламистов. И это не решение, которое может быть найдено по запросу генералов или сотен тысяч подписавшихся», - заявила собеседник НСН.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в эфире НСН заявил, что Макрону придется реагировать на обращение французских военных в условиях начавшейся дискуссии о дальнейшем пути развития Европы и в рамках предстоящих политических кампаний в самой Франции.

«Макрону придется реагировать. Этот сюжет будет доминировать в ходе президентских выборов во Франции в 2022 году. Конечно, он будет учитывать расклады, которые мы увидим в рамках предстоящих в июне этого года региональных (департаментских) выборов. Станет понятно, какая из сил – суверенисты или глобалисты, европеисты – возьмет верх. Макрон придерживается центристской позиции. Но, как известно, на двух стульях не усидишь, и ему придется выбирать, найти позицию, которая не расколет французское общество. Сделать это будет очень тяжело», - заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН.

