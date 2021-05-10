«Макрон и генералы думают одинаково». Эксперт – о решении проблемы мигрантов во Франции
Профессор МГИМО Евгения Обичкина в эфире НСН проанализировала письмо французких военных к Макрону с предупреждением о гражданской войне.
Более 100 тысяч человек подписались под обращением французских военных к президенту страны Эммануэлю Макрону с предупреждением о возможном «распаде» страны. Письмо военнослужащих опубликовано в издании Valeurs actuelles.
Профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в эфире НСН заявила, что позиция французских военных, написавших письмо президенту страны с предупреждением о гражданской войне, не расходится с позицией главы Республики Эммануэля Макрона.
«Позиции Макрона и написавших ему генералов не расходятся. Он тоже прекрасно понимает, что проблема существует, что это понимал и экс-президент Франции Николя Саркози. Речь идет о том, что во Франции существует очень большая группа лиц, которая не желает интегрироваться. Это потомки эмигрантов, которые не хотят починяться законам Республики. Тем более, что в последние годы с расширением влияния «Исламского государства» (*ИГ, террористическая организация, запрещенная в России – прим. НСН) они получили мощный стимул для новообращенных, считая, что могут нанести решающий удар по западной цивилизации, от которой они страдают, но при этом благами которой пользуются.
И существуют французы. Они находятся между Сциллой и Харибдой. С одной стороны – законы республиканской демократии и терпимости и морали, по которым все люди равны. С другой стороны - необходимость сохранения собственной идентичности Франции, созданной трудом многих поколений своих граждан.
Президент, безусловно, стоит на страже завоеваний, которые стремятся в своем письме защитить военные. Но в число этих завоеваний, как раз, входит терпимость и свобода», - отметила эксперт.
Евгения Обичкина подчеркнула, что республиканские ценности во Франции были сформированы в отсутствие вызовов, связанных с мигрантами. И поиск решения потребует времени.
«Невозможно определить грань: сегодня вы действуете в рамках республиканских законов, а завтра немного ужесточаете их – и впадаете в тоталитаризм. Эти законы формировались в 18 веке, когда не было кризиса мигрантов и исламского экстремизма.
Дело не в том, чтобы давить на Макрона. Все общество должно думать над тем, как с этим быть: ужесточить порядок или сохранить свободы для людей, которые их завоевали, и думать, как интегрировать исламистов. И это не решение, которое может быть найдено по запросу генералов или сотен тысяч подписавшихся», - заявила собеседник НСН.
Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в эфире НСН заявил, что Макрону придется реагировать на обращение французских военных в условиях начавшейся дискуссии о дальнейшем пути развития Европы и в рамках предстоящих политических кампаний в самой Франции.
«Макрону придется реагировать. Этот сюжет будет доминировать в ходе президентских выборов во Франции в 2022 году. Конечно, он будет учитывать расклады, которые мы увидим в рамках предстоящих в июне этого года региональных (департаментских) выборов. Станет понятно, какая из сил – суверенисты или глобалисты, европеисты – возьмет верх. Макрон придерживается центристской позиции. Но, как известно, на двух стульях не усидишь, и ему придется выбирать, найти позицию, которая не расколет французское общество. Сделать это будет очень тяжело», - заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН.
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